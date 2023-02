La derrota de la Universidad de Chile por 2-0 ante Palestino sigue generando reacciones dentro del mundo del fútbol en nuestro país, en el que el rendimiento de los comandados por Mauricio Pellegrino fue bastante criticado en lo que ha sido la segunda caída de los ‘Azules’ en este torneo.

Sobre lo que fue este duelo, el periodista, Jorge Gómez, más conocido como ‘Pelotazo’ tomó la palabra en el programa ‘F Show’ de ESPN para la caída de los ‘Azules’, en la que ya aborda sobre el posible miedo que los hinchas del club comienzan a sentir con este negativo inicio de temporada.

“Cuando tu llevas ya dos derrotas en tres partidos, da la sensación que, aunque no quieras, los hinchas de la U sienten que se viene una quinta temporada consecutiva mordiendo el polvo. Faltan 27 fechas, pero uno habla del funcionamiento de un equipo que yo veía de años anteriores”, comenzó señalando Gómez.

Dando más detalles de aquello, el comunicador explica que la única gran fórmula a la que debe recurrir la U para dejar atrás los fantasmas de las campañas pasadas “este equipo de alguna forma tiene que sacarse toda esta carga emocional de los últimos años es tratando de reaccionar lo antes posible y querer ganar siempre, pero si partes perdiendo, lógicamente que ahí tienes que despertar si no lo estás haciendo”, explicó.

La U cayó ante Palestino y sumó su segunda derrota | Foto: Imago Images

Avocándose en alguien en particular, ‘Pelotazo’ no tuvo pelos en la lengua en decir que Mauricio Pellegrino tiene un jugador ‘regalón’ y este trata de Luis Felipe Gallegos, quien ha sido bastante criticado por los hinchas en estos primeros duelos, pero el DT aun así lo mantiene como titular.

“Todos los técnicos tienen sus regalones, el concepto regalón es para su mayoría, es un jugador que no les gusta a los hinchas, pero al técnico sí y lo pone igual, en este caso es Felipe Gallegos, cuando llega el año pasado, a mí me molesto mucho cuando salió en la prensa cuando Santiago Escobar lo quería ubicar en una posición distinta a la que él venía jugando en Grecia, y no jugó, y no jugó en varias fechas. Tú tienes que jugar donde te ponga el técnico, él es el que manda”, declaró.

Finalmente, Gómez no quiso hablar sobre una posible lucha por la permanencia en la U para este 2023, pero si comenzó a pensar en lo más próximo, el cual ha sido el gran dolor de cabeza para los ‘Azules’ hace muchos años, el Superclásico con Colo Colo, en la que ‘Pelotazo’ indica que en estos partidos los ‘Albos’ siempre terminan relanzando su nivel ante su archirrival e incluso, ya dejó a una posible figura para ese partido.

“El pelear el descenso es para octubre, noviembre o diciembre, la U está a un mes del Superclásico y la U jugando como ante Palestino, con esos rendimientos individuales va provocar lo mismo que los años anteriores, un Colo Colo que quizás no viene convenciendo y alguien va a flotar en ese clásico. Gabriel Costa llegó criticado y gracias a un Superclásico, para arriba, Felipe Flores lo mismo ¿Quién va ser ahora?... Leandro Benegas”, cerró.