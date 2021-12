El volante del cuadro nortino no ocultó su molestia por lo ocurrido con el partido definitivo.

Deportes Copiapó y Curicó Unido debieron disputar el primer partido por la Promoción este miécoles, pero no se pudo llevar a cabo por el escándalo ocurrido con Deportes Melipilla. Recordemos que el equipo Potro fue denunciado en la ANFP por algunas irregularidades y están en la investigación para entregar un veredicto final.

Jorge Luna, volante del cuadro atacameño, no se guardó nada en conversación con ADN Deportes y descargó su molestia tras la suspensión del crucial duelo que podría definir el ascenso a Primera División de los copiapinos por primera vez en la historia.

"Una lástima y da mucha bronca. Y lo peor es que nos tienen como si fuéramos un 'equipito de mier... No nos valoran, porque jamás y de los días que pasaron, llamaron si necesitamos algo. Nadie nos llamó pero bueno, tenemos que estar callados todos, porque tampoco podemos hablar y decir nada", expresó el argentino.

"No vamos en contra de nadie, sabemos quiénes son los que lo deben solucionar, pero la espera creo que no es buena para nosotros ni para nadie. Creo que no nos merecemos esto y que sea lo mejor para todos, eso es lo que deseamos nosotros", agregó.

Por el momento, no hay nada dicho con respecto a esta situación, pues no se ha entregado un fallo en relación a lo que ocurrirá con los melipillanos y tanto el León de Atacama como los torteros deberán esperar.