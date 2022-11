El ex seleccionado nacional, Jorge Aravena, se las cantó clarita a la Federación de Ecuatoriana de Fútbol por el caso Byron Castillo.

Jorge Mortero Aravena es tajante: "Ecuador no debería llevarlo al Mundial y la FIFA no debería permitirle ir al Mundial "

Solamente quedan días para que comience a rodar el balón en el Mundial de Qatar 2022 y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recibió un verdadero portazo por el caso Byron Castillo por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el cual decidió castigar a Ecuador con la resta de tres unidades de cara a las próximas Clasificatorias Sudamericanas y darle una sanción ecónómica.

Este dictámen no dejó indiferente a nadie y en conversación con el medio deportivo Redgol, Jorge "Mortero" Aravena se las cantó clarita a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"En el caso puntual de Byron Castillo yo creo que el sentido común indica que no debería participar del Mundial", apuntó el ex seleccionado nacional.

Castillo podrá decir presente en el Mundial de Qatar 2022 | Foto: Getty Images

"Es decir, la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una cuestión de razonamiento, de sentido común no debería llevarlo al Mundial y la FIFA no debería permitirle ir al Mundial si el TAS falló de la forma que falló", sentenció el ex DT de Deportes Temuco.

Recordar que el actual jugador de León de México no recibió ninguna sanción y podrá disputar la próxima Copa del Mundo, algo que no es bien visto por los hinchas nacionales.

De esta forma, Castillo y Ecuador disputarán el partido inagural de la próxima cita planetaria, cuando el domingo 20 de noviembre enfrenten al anfitrión Qatar.