El ex jugador y hoy comentarista, Jorge Valdivia habló sobre la situación que atraviesa Joan Cruz en Colo Colo, en la que se cuadró con todo para la polémica que protagoniza con los 'Albos' ante su posible salida

Jorge Valdivia se cuadra con Joan Cruz y su 'batalla' contra Colo Colo: "Si no me están valorizando, ya está"

En Colo Colo se ha generado una polémica bastante importante en los últimos meses y todo esto tiene como principales protagonistas a los jóvenes jugadores del ‘Cacique’, quienes no han tenido los minutos esperados dentro del plantel de Gustavo Quinteros, algo que ha formado un descontento en dos jugadores en particular: Williams Alarcón, quien ya partió del club y Joan Cruz, quien seguiría esos pasos.

Ante esta conflictiva, el ex jugador del ‘Popular’ Jorge Valdivia alzó la voz en Radio ADN y tomó su postura sobre este tema, en el que el hoy comentarista se alineó con los jugadores y explicó en que ambos merecieron más oportunidades dentro del equipo.

“Williams Alarcón y Joan Cruz son dos jugadores que son muy buenos, que Colo Colo debió seguir dándole las oportunidades, debió seguir insistiendo con ellos”, partió señalando Valdivia.

Ahondando en aquello, el ‘Mago’ declaró en que entiende la molestia de los jugadores ante los pocos minutos que han visto con el DT del ‘Cacique’ y que como equipo no pueden terminar tapando el crecimiento de los jóvenes si no tienen oportunidades en el club.

Joan Cruz está en 'guerra' con Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“No debieron esperar a que Joan Cruz les dijera ‘me quiero ir porque yo quiero jugar’, entonces que es lo que tienen que hacer los clubes ahí ¿tapar al jugador joven?, decirle ‘no, usted se va a quedar acá hasta los 25, porque ahí empezará a jugar’”, señaló en ADN.

Finalmente, Valdivia termina de alinearse con ambos jugadores y señala que, dentro de su carrera, vivió un proceso similar en el club, en el que no tuvo las oportunidades ante la preferencia que tenía aquel cuerpo técnico por otros jugadores, que en su mayoría eran extranjeros y ganaban sueldo mucho dinero.

“Si yo tengo condiciones, si yo creo que debo jugar y mi jefe, en el lugar donde estoy o en la institución donde estoy no me está valorizando y yo veo que traen y traen jugadores, ganando millones y millones, a mí me pasó a los 20 años que veía que traían jugadores malísimos ganando millones y yo decía ‘¿Por qué yo no?’ lo mismo le debe pasar a Joan Cruz y lo mismo le pasó a Williams Alarcón, llega un momento en el que dicen que ya está”, cerró.