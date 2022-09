El ex delantero de Universidad Católica comentó sobre lo ocurrido en Valparaíso en el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chilñe y que debió ser suspendido tras lanzamientos de fuegos de artificio que dañaron a Martín Parra.

José Luis Villanueva se chorea tras el grave incidente que afectó a Martín Parra: "La impunidad está metida hasta la médula y no sé si la sacaremos"

Lo ocurrido en Valparaíso en el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile ha traído consecuencias y también declaraciones por parte del entorno del fútbol.

Durante este jueves en Pauta de Juego, José Luis Villanueva se refirió al incidente que afectó a Martín Parra y que provocó la suspensión del compromiso por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile.

"Me senté con mi hijo a ver el partido y a los cinco minutos se fue a jugar Fornite. Es increíble, triste, lamentable. Es no entender nada, es la impunidad que está metida en nuestro país hasta la médula y no sé si la vamos a poder sacar. Impunidad que viene desde arreglos empresariales, arreglos políticos, desmanes sociales y políticos, arreglos de un lado y de otro", dijo.

"Viene del que ya tú no sabes si las sanciones que se dictan a las cosas son casi acordadas. Me da la impresión que esta cosa es 'sabes que vamos a tener que tirarte un poquitito más de esto, pero te vamos a compensar por este otro lado'", añadió.

El portero se vio afectado por el lanzamiento de fuegos de artificios a la cancha | Foto: Agencia UNO

El ex delantero destacó que hoy existe una ruina a nivel social en nuestro país y que es transversal. Además, se mostró desilusionado por lo ocurrido y que no comprende como alguien puede provocar algo así.

"Hoy hay una crisis social gigantesca en nuestro país, crisis moral, crisis educativa. Incapacidad de entender los contextos, incapacidad de entender las acciones y consecuencias, que prácticamente ya casi no hay consencuencias para alguien que ore mal en la sociedad", expresó el actual comentarista.

"Estoy sumamente decepcionado, no entiendo el cariño que pueda tener alguien hacia el fútbol si actúa de esta forma, queriendo se más importante de los que sí son importantes y están expuestos a la crítica, al bien o al mal, que son los actores que es el fútbol en sí", cerró.