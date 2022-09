Alexis Sánchez vive un renacer en su carrera tras su llegada a Francia. El Niño Maravilla ha disputado seis partidos y ha anotado cuatro goles en el Olympique de Marsella, actuaciones que tienen a los medios franceses rendidos a sus pies.

Y es que el ex Inter de Milán es una de las grandes figuras del elenco dirigido por Igor Tudor, el cual pelea palmo a palmo el título de la Ligue 1 con el todopoderoso Paris Saint Germain de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr, entre otros.

El ex delantero y ahora panelista de Pauta de Juego, José Luis Villanueva, se refirió al gran momento de Sánchez en Marsella y alabó algunas cualidades del goleador histórico de la Selección Chilena.

"El mejor partido que ha jugado Alexis Sánchez en mucho tiempo. De nueve. Ganó unos cabezazos contra unos tipos de dos metros, de verdad jugó muy bien", afirmó el ex ariete de la UC.

Sánchez la pasa bien en Francia | Foto: Instagram

"Responsable, liderazgo positivo, dándole indicaciones, ayudando a sus compañeros, muy lejos de ese jugador extrovertido que se enojaba porque no se la daban, que cuando sus compañeros metían un gol él no iba a celebrar. Muy involucrado con el plantel y de verdad yo no le prendo velitas a nadie", detalló.

"Jugó muy bien, responsable, buena lectura. De verdad, me encantó el partido de Alexis, el nuevo nueve de la Selección Chilena", concluyó.