Universidad de Chile tomó un gran tanque de oxígeno en esta vigésima quinta fecha del Campeonato Nacional, en donde los Azules lograron vencer por 2-1 a Palestino y lograron arrancar de cierta manera de la parte del descenso directo, en donde hoy en día están Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta.

Ante la victoria del conjunto Laico, el periodista Juan Carlos Villalta dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue la vuelta al triunfo por parte de la U, en donde el ‘Caco’ señaló que no le tenía fe a los ‘Azules’ en un principio y que no se convenció por el rendimiento del Romántico Viajero.

“Yo no apostaba a la victoria de la U porque veía que siempre los cambios provocaban esto, que no debía prender mucho el destino de la U, pero siempre es bueno una rehabilitadora victoria, pero no me convenció. No creo que la U haya convencido a nadie. El registro es lo que más se valora, no hizo un gran partido la U, pero bueno, se llevó los puntos ante un mediocre Palestino”, partió señalando Villalta.

El comunicador tuvo palabras de igual manera a lo que fue la presencia del entrenador Ronald Fuentes en el Estadio Municipal de La Cisterna, en donde no lo ve como una presión para el interinato de Sebastián Miranda, pero pensando en un nuevo DT para U, al ex defensor lo ve como un gran candidato.

Sebastián Miranda tuvo un gran redebut con la U | Foto: Guillermo Salazar

“No lo sé, puede que sí, pero Sebastián Miranda está recién empezando, Fuentes tiene un recorrido largo, de altos y buenos resultados, lo mejor que hizo fue con Universidad de Concepción hace muchos años atrás y que no ha vuelto a repetir, creo yo. Pero es un técnico para el medio atractivo”, explicó a Bolavip.

Profundizando en lo que ha sido el rendimiento de Miranda en la banca de la U, señala de que tiene la sangre nueva de los nuevos entrenadores que siempre es muy positiva dentro de un plantel y que, si bien hoy Fuentes puede ser más que él, en un futuro Miranda puede tener un gran desarrollo como DT.

“Para mí Sebastián Miranda me parece un profesional serio, conocía a la U y le sacó provecho y creo que tiene eso que tienen los técnicos jóvenes, de la orilla de la cancha, ser dinámicos y eso le dio resultados. Hoy día es más Fuentes, pero mañana puede ser más Miranda”, apuntó el ‘Caco’.

Finalmente, Villalta tuvo palabras de elogios a los dos cracks juveniles que tiene hoy en día la Universidad de Chile: Lucas Assadi y Darío Osorio, a quienes considera que están a otro nivel y además, señaló que no le gusta la forma de jugar de Luis Casanova.

“Hay dos jugadores en la U que están por encima del medio nacional, Osorio y Assadi, son buenos jugadores, son los que más califican del panorama de la U. Lo demás está Casanova, que no había visto jugador más malo desde hace mucho tiempo”, cerró.