Universidad de Chile juega uno de los partidos más importantes de la temporada este fin de semana y que es contra Deportes La Serena. El elenco laico buscará alejarse de la zona de descenso tras caer contra Audax Italiano en la fecha pasada y los granates son rivales directos.

Luego de este duelo, los azules tendrá que prepara el compromiso frente a Universidad Católica por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile. Recordar que aún faltan jugar 84 minutos luego de lo sucedido contra el portero Martín Parra.

No obstante, Sebastián Miranda tendrá que decidir cuál es el arquero que jugará este crucial encuentro, pues ahora podrá contar con Cristóbal Campos luego que estuviera ausente por estar en la Selección Chilena.

Ante esta disyuntiva, es que Juan Cristóbal Guarello fue consultado en si debería atajar Martín Parra o Cristóbal Campos. El periodista estuvo claro en señalar que el seleccionado nacional debe ser titular.

"Si está Campos, lo tiene que jugar el titular. Además Campos ¿qué edad tiene, 23 o 22? Porque además la U se puede meter en la Copa Libertadores, ya que se atrevió la puerta anda con lo mejor", sostuvo.

El DT vivirá dos partidos claves en estas semanas | Foto: Agencia UNO

Por último, Guarello concluyó con que "Miranda no debe tener duda que va a jugar Campos, al menos que Michael Clark diga 'no, necesitamos dar una señal', pero no creo que Clark se le meta en el camarín", sentenció.