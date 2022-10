Juan Cristóbal Guarello le pega fuerte al Cacique por su 'Lucero dependencia': "Si en Colo Colo los goles no los hace Lucero, no los hace nadie"

Colo Colo tuvo una jornada amarga el domingo pasado en un repleto Estadio Monumental, donde no supo mantener la ventaja conseguida tras el penal convertido por Gabriel Costa y terminó empatando un partido que necesitaba ganar si quería gritar campeón frente a su gente.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros no estuvieron finos dentro de la cancha y Juan Martín Lucero estuvo muy solo en el frente de ataque, donde de igual manera se las ingenió para siempre incomodar a la defensa.

El partido del Gato, eso sí, terminaría de la peor manera posible después de que Julio Bascuñán lo terminó expulsando por doble amarilla y lo obligara a perderse el decisivo compromiso ante Coquimbo Unido de la próxima semana.

Lucero terminó viendo la roja ante Curicó Unido. | Foto: Agencia UNO

“Se reclama el arbitraje y los minutos, pero no pudo Lucero y Colo Colo no le ganó a la Universidad Católica, ante Curicó no pudo Lucero y no ganó Colo Colo. El penal fue un regalo. Si en Colo Colo los goles no los hace Lucero, no los hace nadie”, analizó Juan Cristóbal Guarello en Más Que Fútbol de DIRECTV Sports.

Guarello apuntó a las fallas que ha tenido el Cacique últimamente en el frente de ataque: “Colo Colo es el equipo más consistente, pero tiene problemas en el finiquito, se vio en la Libertadores y ahora en la parte final del torneo. Saldrá campeón, pero hay algo más allá de cara al futuro, tiene que enriquecer su delantera”.

“¿Quién le pega de fuera del área?, ¿Quién buscó algo distinto además de buscar a Lucero? Bolados devolvió la camiseta, Rojas algo mostró. Quinteros tiene hombres en la banca o en las inferiores que son mas utilizados o no son utilizados”, remató.