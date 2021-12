Everton quiere evitar que Universidad Católica pueda dar la vuelta olímpica en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El cuadro de la quinta región se medirá ante los cruzados en la última fecha del Campeonato Nacional, donde los universitarios solo necesitan de un empate para conseguir el tetracampeonato del fútbol chileno.

Instancia por la cual desde el plantel viñamarino están consciente de todo lo que se jugará este fin de semana en lo deportivo, por lo que quiere aguar la fiesta que pueda armar el elenco precordillerano. Así fue como lo dio a conocer el propio Juan Cuevas, donde irán en la búsqueda de un triunfo.

“No me interesa hablar del tema y no me interesa si está o no el incentivo. Tenemos que ganar porque representamos a un club, a nuestra gente, a nuestra hinchada y queremos ganar. Más que el incentivo de cobrar el sueldo acá en el club y tratar de defender este escudo de la mejor manera posible saliendo a la cancha y ganar. Eso nos tiene que incentivar”.

Pero no quedó todo ahí, producto de que también fue claro en señalar que “Nosotros preparamos la semana bien. Obviamente que tiene un extra porque es un club grande. Siempre que juegas contra un club grande das el máximo porque nadie quiere perder. Nos dolería también que den la vuelta en nuestra cancha. No queremos que sea así, eso está claro”.

No obstante, y a pesar de que el equipo de guata amarilla no viene de buenos momentos deportivos, realizó un balance a lo realizó durante este 2021 con Roberto Sensini. “Creo que es un balance positivo. Hacía muchísimo que Everton no entraba a la Copa Libertadores y estamos clasificados. Estuvimos ahí en la final de la Copa Chile. El torneo fue regular, no fue bueno ni malo. Hemos dejado pasar muchos puntos en las últimas fechas”.

Además, contextualizó agregando que “Todo va a depender del fin de semana que viene, nos jugamos mucho, creo que tenemos que ganar. Quedar en los primeros siete lugares sería muy positivo. Ojalá que lo podamos lograr”, sentenciaría el futbolista.

El duelo que tendrán Everton y Universidad Católica en Viña del Mar será este sábado 4 de diciembre a partir de las 18:00 horas.