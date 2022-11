Universidad de Chile alista a su primer refuerzo. Juan Pablo Gómez, ex Provincial Curicó Unido es el nombre que llegará a incorporarse a la U de cara a la temporada 2023.

De gran año defendiendo a los del Maule, Gómez se realizó este jueves los controles médicos y de no mediar ninguna anomalía, será oficializado como el primer jugador de los universitarios de cara al año que se aproxima.

"Es un momento lindo, queda un tiempo todavía para empezar, pero es un desafío enorme", fue la primera intervención del lateral derecho tras pasar por los respectivos exámenes.

En diálogo que sostuvo con Radio Cooperativa y los medios apostados en el lugar, el ex Unión Española comentó que "el desafío, es un desafio imponente. El año pasado me tocó asumir uno de un equipo que la estaba pasando mal y tenía el desafío de llegar a un campeonato internacional, gracias a Dios lo pudimos lograr. Me gusta estar desafiado y me parece un club hermoso para jugar, asi es que estoy contento de llegar", puntualizó.

Sobre qué le parece ver a la Universidad de Chile en puestos secundiarios y en la parte baja del ranking, el ex Universidad Católica añadió que "la U suele estar en las primeras posiciones de la tabla, es un club grande, con mucho prestigio, con mucha historia y rápidamente debe volver a ese puesto", concluyó.

Juan Pablo Gómez se transforma así en el primer refuerzo para la U de cara al 2023 donde tendrá que disputar el puesto con Yonathan Andía y el juvenil, Daniel Navarrete.