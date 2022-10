La seguridad en los estadios ha sido todo un tema en los últimos años y ha incrementado durante esta temporada, en donde los hechos de violencia al interior de los recintos deportivos y sus inmediaciones han sido una tónica desde principio de año.

De hace un tiempo a la fecha, Carabineros ya no está dentro de los estadios y están apostados en el exterior. El ingreso de la fuerza pública al recinto solo se da en un contexto de flagrancia de un delito y no para mantener el orden y resguardar la seguridad.

Al respecto, Juan Tagle habló con El Mercurio y aseguró que la vuelta de Carabineros a los estadios “Es objeto de controversia, pero lo necesitamos. Es relevante que vuelvan a estar presentes y accionar de manera inmediata al interior de los estadios. También contar con mayor personal para anillos de seguridad, en accesos y puntos de control de identidad y chequeos, de manera disuasiva, en la revisión de boletos y mochilas, porque los guardias enfrentan hinchas violentos que no los respetan y se les hace muy difícil”.

Tagle pide la vuelta de Carabineros a los estadios. | Foto: Agencia UNO

“Que vuelvan a estar adentro implica uso de recursos y logística especial, y estamos dispuestos a hacernos cargo de estos costos, con el fin de contar con apoyo de la fuerza pública. Así ocurre en países desarrollados con el reembolso de al menos una parte de los costos directos. Esto requiere una reforma legal”, complementó.

El mandamás de Cruzados explica por qué no se hace lo que hace en países como Argentina, por ejemplo: “Carabineros no está autorizado para pedir reembolso de sus costos. Los entes públicos solo pueden hacer lo que la ley los autoriza. Es justo lo contrario de los entes privados, que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe”.

La ANFP no se ha querido mantener al margen de las iniciativas y buscan distintas maneras para combatir la violencia sin que las medidas choquen con la protección de datos personales que puede ser un inconveniente legal.