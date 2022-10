Universidad de Chile recibirá este sábado en el estadio Santa Laura a Everton de Viña del Mar por la fecha 28 del Campeonato Nacional en un partido clave para los azules para escapar de una vez por todas del Fantasma de la B que la ha apremiado a partir de la mala campaña de los azules con Diego López en la banca.

Los universitarios vienen de ganarle 2-1 a La Serena en su cancha con un gol agónico de Junior Fernandes, el que fue gritado a todo pulmón por los cinco mil hinchas de la U que estaban en la Portada.

Precisamente el delantero sorprendió a todos en una de las practicas que dirigía en el Centro Deportivo Azul Sebastián Miranda, cuando metió un tremendo golazo de rabona, dejando boquiabiertos a los presentes y firmando que está en un buen momento y puede ser pieza importante en la delantera azul para este remate de torneo.

El joven arquero Milovan Arredondo se vio sorprendido por la genialidad de Junior y sólo atinó a mirar cómo el balón entraba en el ángulo derecho de su arco.

De hecho Junior aparece como el más seguro reemplazante de Ronnie Fernández en el ataque universitario junto a Cristián Palacios.

Recordemos que apenas terminó el partido en la ciudad de las iglesias, Miranda aseguró que el 9 “es un jugador que no ha encontrado el nivel futbolístico que lo llevó a tener una gran carrera. Pero trabaja todos los días y me costó dejarlo afuera. El gol me lo debía desde el lunes (cuando perdió una acción clara ante Audax Italiano). Quizás es el llamado a hacer los goles importantes en la U”.

Pero no sólo el estratega alucinó con el gol de Junior, los hinchas se tomaron las redes sociales para alabar el tanto que claramente pudo significar la permanencia de Universidad de Chile en primera división.