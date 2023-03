El ex técnico de Universidad Católica contó la anécdota de cómo se llevó al ex volante al cuadro hispano luego de su salida de la UC en los inicios de su carrera.

Jorge 'Kike' Acuña hoy es director técnico del Santiago City y jugará frente a Colo Colo por los octavos de Final de la Zona Centro Norte. El volante formado en la UC quiere dar la sorpresa con su equipo en el certamen y poner todo lo aprendido tras años en el fútbol en este importante compromiso.

El ex seleccionado nacional vistió varias camisetas a lo largo de su carrera y entre ellas estuvo la de Unión Española. Acuña realizó las inferiores en Universidad Católica, pero tras debutar en 1997, no tuvo espacio en el primer equipo y tuvo que buscar nuevos rumbos.

En las divisiones menores de la Franja, el ex mediocampista tuvo como técnico a Juvenal Olmos y se transformó en su "salvador" tras quedar sin club luego de su estreno con los universitarios. Olmos llegó a Unión Española en 1999, donde se encontraba en segunda división y buscaban el ascenso a Primera.

El ex volante vistió varias camisetas en el fútbol chileno | Foto: Agencia UNO

Con respecto a aquello, es que el ex entrenador de La Roja reveló en Todos Somos Técnicos cómo fue que llevó a Kike Acuña a la escuadra de colonia, la cual necesitaba un par de refuerzos.

“¿Saben cómo llegó a la Unión Española el Kike? Hacemos todo el plantel con el presidente y me dice ‘¿Estás conforme?' '¿Con esto subimos?' Entonces le digo al presidente ‘No, páseme un poco más. Me faltan dos jugadores’ y me dice ‘No, si no tengo’ y yo le digo ‘Páseme más, si esto lo va a recuperar y me dice ‘Ya, tienes 600 lucas mensuales para dos jugadores’”, dijo Olmos.

“Entonces dije ‘¿A quién llamamos con 600 lucas?’ Si eran dos puestos, un central y un 6. Empiezo a buscar y digo ‘¿Dónde está Acuña? Aló, Kike. ¿Dónde estay?’ y me dice ‘Acá, en Ovalle. Me echaron, no tengo club’ y le digo ‘¿Por 300 lucas te vendrías?’ Y al otro día estaba”, cerró el ex estratega.