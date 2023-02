El ex técnico aseguró que ambos clubes deberían realizarse una despedida a los dos jugadores luego que anunciaran el adiós al fútbol profesional.

José Pepe Rojas y Matías Fernández anunciaron el pasado lunes y martes, respectivamente, sus retiros del fútbol profesional. El ex defensor de Universidad de Chile y el ex volante de Colo Colo le dijeron adiós al deporte tras una exitosa carrera en ambos clubes y donde se enfrentaron en varias ocasiones.

Por aquello, es que Juvenal Olmos se refirió a la despedida de los dos ya ex jugadores y precisamente les envió un recado al club albo y también al azul para que le realicen un homenaje a los ex seleccionados nacional. Además, puso de ejemplo a Johnny Herrera.

“Yo quiero agregar algo para que no dejemos pasar estas historias y se pueda hacer confrontando errores que ocurrieron con actualidad de dos jugadores que partieron del fútbol profesional. No puede pasar ni en la U y ni en Colo Colo lo que pasó con este compañero que está al lado que es Johnny Herrera. ¿Por qué? No se pueden ir jugadores importantes de nuestra historia como el Pepe Rojas y Matías Fernández como lo que ocurrió con Johnny", sostuvo Olmos en Todos Somos Técnicos.

“Johnny se fue sin despedida, hoy está acá y es compañero nuestro. Unos dicen que habla mucho, otros poco, otros dicen que comenta con la camiseta puesta. Él ha mostrado un profesionalismo en lo que está haciendo, pero no es por qué los que están a cargo de una institución como Universidad de Chile de porque están a favor o en contra, van a olvidarse de todas las cosas que ganó en la U”, añadió el comentarista.

Ambos jugadores anunciaron esta semana el retiro del fútbol | Fotos: Agencia UNO

Para concluir, el ex técnico manifestó que “espero que no pase esto en Colo Colo con Matías y con Pepe Rojas en la U, porque son parte de la historia de esos clubes, son parte de logros importantes en carrera, en copas internacionales. Ojalá que se acuerden de esto, que no es cosa de borrón y cuenta nueva y nos olvidemos de esta despedida de los hinchas con sus ídolos”.