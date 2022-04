El estratega asume la responsabilidad de no lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022. A la hora de ver algunos factores, se cuestiona no haber reclamado por los tres partidos de visita consecutivos que jugó La Roja en las Eliminatorias.

Martín Lasarte deja la selección chilena sin lograr el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Machete realizo un análisis de la meta no cumplida en su paso por La Roja, en el cual dirigió 14 partidos por las Eliminatorias con cuatro victorias, tres empates y siete derrotas en una producción de 15 puntos, que se sumaron a los cuatro de Reinaldo Rueda.

En su despedida dejó claro que no logró la meta: "El otro día, de casualidad, vi un reportaje en la BBC a un actor y lo tomé para mí: el criterio de éxito o de fracaso va relacionado con el objetivo y diagnóstico que se hace al principio. No sé, cuando empieza la Eliminatoria todos quieren clasificar, pero no será lo mismo para Venezuela o Brasil, porque el diagnóstico es dónde estoy, cómo estoy, qué tengo, en qué situación, todo eso condiciona la conclusión o no del objetivo final. Yo acepté las reglas y me hago cargo, no le tengo miedo a la palabra fracaso y es una realidad que no logramos un objetivo trazado, más allá que haya otros menos ampulosos que sí están cumplidos o en camino, eso nos deja cierta satisfacción. En lo otro tengo la misma sensación de duelo que hemos sentido todos", dijo el técnico en su conferencia".

El entrenador uruguayo se cuestiona por no reclamar algunos situaciones: "Más allá de las circunstancias, las aceptamos y somos responsables de no conseguir lo que queríamos. De autocrítica digo que hay cosas que uno deja pasar en pos de algo general. Me parece obvio entrar en las autocríticas de entrenador de un partido, poner a aquel, sacar a aquel, eso es lógico, veré las cosas de mi lugar y ustedes del suyo, respeto todo".

Al ir a lo concreto, se muestra inconforme por la programación, cuando la selección chilena jugó ante Ecuador y Colombia de visita en septiembre y en octubre frente a Parú también fuera de casa: "Sí hay cosas que nos sobrevolaron en esta Eliminatoria a todas las selecciones, en particular a Chile, la pandemia, pero hubo otras. Hoy ya sin estar al mando las dejo para que no ocurran, no puede pasar que te modifiquen partidos y te pongan tres de visita con lo que significa la Eliminatoria en Sudamérica", asegura.

"Mourinho, algo conocido, dijo que es la más difícil por diferencia abismal. No fuimos los únicos perjudicados, alguna más que tuvo que cambiar entrenador. Quizás no haber lanzado las campanas al vuelo me lo cuestiono, con el diario del lunes, pensando y re pensando. Lo otro es poner 11 y estuviste bien o debiste cambiar, eso ocurre siempre", agrega.

Además cree que hay un abandono a los talentos de regiones: "En abril el año pasado, cuando estábamos encerrados, teníamos previsto hacer algo presencial y lo hicimos por Zoom con todos los entrenadores de Primera y Primera B, recabamos mucha información interesante, sus ideas, nuestras ideas, no teníamos algunas referencias de jugadores y otros elementos que trasladamos a la dirección deportiva para hacer algo más macro. Sentimos que se pierden muchos futbolistas, Chile es muy largo, muy grande, no quiero ser irrespetuoso pero está todo muy en Santiago", expresa.

"Hay familias que no tienen la opción de apoyar a deportistas jóvenes y quedan en el camino. Teníamos una idea de un campeonato por zonas, para aglutinar a esos jóvenes. Sentimos el apoyo de los clubes y colegas en algunos casos, en otros quizás no, quisimos hacer algún microciclo y cada club, pensando en su actividad… fue imposible más allá de dos ocasiones y la vez que fuimos a Estados Unidos, que fue de las mejores cosas que nos pasó, enfrentar a México que lo vemos ahora. También quedaron algunas ideas", concluye el ahora ex DT de La Roja.