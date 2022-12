¡La gran Eugenio Mena! Los casos de ex Universidad de Chile que se fueron al extranjero y no volvieron al club

Bienvenida con bombos y platillos fue la que recibió Eugenio Mena en su llegada a Universidad Católica luego de más de nueve temporadas en clubes sudamericanos, finalmente vuelve al país ahora la cuadro de la franja.

Sí, cuando se tenía la esperanza que sería la Universidad de Chile, otra vez, la casa del oriundo de Nueva Aurora en Viña del Mar, fueron los cruzados quienes se terminaron quedando con el zurdo, algo que los hinchas de la U lamentan, como también se decepcionaron del desenlace.

Pero el caso de Mena no es nuevo, ya que anteriormente una serie de casos similares en que ex jugadores azules, que consiguieron hasta títulos con los universitarios, luego de sus pasos por el fútbol internacional y que quizás, pretendían volver, no se les dio por diversos motivos. Lo más doloroso para todos, es que terminaron poniéndose la camiseta de los archirrivales en algunos casos y otros que gritaron a los cuatro vientos que querían volver y las dirigencias de esos momentos, no escucharon.

Ricardo Rojas puede ser uno de los considerados en primera instancia. De ser bicampeón con la U más dos Copas Chile, el Tigre emigró al América de México donde realizó muy buenas campañas y por esos años, también ser titular en La Roja. Al volver al país lo hizo a Universidad Católica y cuatro años después se puso la camiseta de Colo Colo, en algo que fue imperdonable para los aficionados laicos. Un caso similar es el de Edson Puch, quien luego de ganar un título por la U, retornó para jugar en Universidad Católica.

Ricardo Rojas al volver a Chile lo hizo a la UC y años más tarde a Colo Colo (Archivo)

Algunos de casa que también fueron campeones en la U, emigraron y al volver no lo hicieron a a la tienda azul fueron el central Alex Von Schwedler y el portero Miguel Pinto. El primero con pasos por Italia, Austria, Chipre y Portugal regresó el 2009 al país para ponerse la camiseta blanca (sin mucha continuidad), mientras que el segundo emigró a fines del 2010 al fútbol mexicano para luego volver a O'Higgins y más tarde, Colo Colo, donde hasta lloró cuando los albos salvaron la categoría.

De irrumpir en la U de Vaccia emigró a Europa y al volver, se puso la alba (Captura Canal 13 / Archivo)

De ser hasta capitán en la U, tras seis años en México, Pinto volvió a O'Higgins y luego se fue a Colo Colo (Archivo /Agencia Uno)

Existen dos casos de ex futbolistas formados en la U que tras sus pasos por Europa intentaron siempre volver y no tuvieron el eco necesario. El primero es Rodrigo Tello siendo la transferencia más alta de un jugador chileno al extranjero en su momento y luego de pasar por Portugal y Turquía y ser nombrado todos los años como posible refuerzo azul, nunca se concretó y al retornar lo hizo al Audax Italiano para finalmente ahí decir adiós a la actividad. Similar situación a la de Manuel Iturra, quien al partir a Europa en 2010 siempre quiso volver y en entrevistas decía que estaba en buen estado, que solo anhelaba volver y no lo tomaron en cuenta. Volvió al país para jugar por Deportes Iquique y el 2020 decidió finalizar su carrera.

Tello e Iturra: Dos que intentaron volver, pero no fueron escuchados (Archivo)

Vele mencionar, que actualmente el Colocho se desempeña como técnico en una de las categorías del fútbol formativo de la U, al menos encontró una oportunidad de seguir ligado al club entregando todos sus conocimientos y vivencias, para que las nuevas generaciones tengan ese sentido de pertenencia e identidad con el club.

Incluímos en esta listado también a Mauricio Isla. Quien pregonó en todos lados ser hincha de Universidad de Chile, si hasta se fotografiaba con camisetas de la U en donde estuviese, además su ex esposa Gala Caldirola también se dejaba ver con la indumentaria de la U. Finalmente volvió donde se formó, Universidad Católica, para así ganarse el desprecio de toda la fanaticada del bulla.

Casos particulares que se entrelazan unos con otros, como también quienes quisieron y no tuvieron la oportunidad de volver. Veremos cómo se sigue construyendo estos vaivenes de la carrera del futbolista.