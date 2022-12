Felipe Flores contesta, de inmediato, el llamado de Bolavip durante su período de descanso. FF17 logró todo este 2022 con Magallanes y volverá a tener esa anhelada revancha con la Academia tras firmar por una temporada, que le servirá para estar en la máxima categoría del fútbol chileno junto a un histórico equipo nacional.

En las próximas horas, Flores volverá con todo junto a su club para preparar el desafío de jugar la fase previa de la Copa Libertadores como Chile y, además, el artillero hará su reestreno en la Primera División del fútbol chileno. Al delantero se le escucha feliz, contento y ya está con todas las ganas de volver a lo más selecto del Torneo Nacional.

"Sí, estoy contento de poder nuevamente estar jugando en Primera División. Es algo que luchamos para que se diera y si eso, además, está acompañado de una Pre Libertadores también es espectacular. El 2023 se vienen cosas súper lindas como la Supercopa, la Libertadores, el Torneo Nacional. Los objetivos son altos. Vamos a una buena pretemporada y esperamos tener un buen año como fue el 2022", dijo el artillero a Bolavip.

Entre lo que viene será enfrentar, otra vez, por los puntos a Colo Colo uno de sus grandes amores. Claramente, FF17 está motivado con Magallanes y se identifica con sus colores. "Quiero disfrutar al máximo esta temporada de enfrentarme a los grandes como Colo Colo, a una vitrina que te da la Primera División. Son muchos desafíos y quiero disfrutar y buscará engrandecer mi carrera sino que quiero seguir escribiendo la historia en un club tan lindo como Magallanes", agregó.

Felipe Flores volverá a jugar con la camiseta de Magallanes ahora en Primera División (Agencia Uno)

Flores ya tiene 35 años, una familia, su hijo Facundo y está en ese tránsito de disfrutar del fútbol. El artillero se toma todo con buena onda y la palabra revancha, más bien, es cosa del pasado. Ahora, solo piensa en lo que se avecina para él.

"Es un desafío nuevo en mi carrera. Lograr el ascenso con Magallanes es algo que nunca lo había hecho. Jugar Libertadores nuevamente, es algo que todo jugador quiere y lucha para ello. Tengo la oportunidad de poder hacerlo. Son desafíos que me da esta linda carrera a los 35 años. Quiero disfrutarlo, porque no es normal, no es habitual que esto pase en la carrera como futbolista", añadió.