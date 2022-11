Tras cumplir una buena temporada defendiendo los colores de Ñublense, Patricio Rubio ya piensa en el 2023. Con ocho goles y jugando una gran cantidad de partidos en la temporada, muchos de ellos de titular, el delantero desde luego tuvo palabras para un club al cual le tiene mucho cariño.

Y es la Universidad de Chile, lugar donde él dejó gratos recuerdos y ganando el Apertura 2014 como también la Copa Chile y Supercopa del año 2015 de la mano de Martín Lasarte. En medio de las vacaciones, Rubio conversó con Bolavip.

A lo primero que tuvo conceptos fue lo relacionado al momento de los azules que se contrapone con lo vivido en el cuadro chillanejo. El atacante lamenta lo que ocurre con la U y que durante las últimas temporadas siempre se haya mantenido en los últimos puestos de la tabla y coqueteando con el descenso.

"Una lastima ver a la U en ese estado, peleando abajo siempre con polémicas, muy diferente a lo que me tocó vivir a mi y lo que es la U. Espero que poco a poco el club vaya volviendo a lo que tiene que ser y se mantenga siempre arriba, le tengo un cariño inmenso a la U, a su gente que siempre me escriben y me hacen sentir ese cariño", puntualizó un emocionado Pato Rubio.

Rubio ganó tres títulos con la U. Apertura 2014, Copa Chile y Supercopa 2015 (Agencia Uno)

El Pulgarcito de Franklin también tuvo conceptos relacionados sobre si el equipo tenía que bajar al fútbol del ascenso. Rubio no tuvo en problemas en reconocer que sí los azules perdían la categoría, él hubiese tenido toda la intención de ir a ayudar a los universitarios.

"A mi entorno siempre le dije que si se llegaba a dar eso, me hubiera gustado ir y haber ayudado, hoy puede sonar 'vendehumo', pero las personas que me conocen y mi entorno saben que asi es", reconoció el ex Unión Española.

Sobre si mantiene los deseos de regresar al CDA, el goleador no lo negó, pero entiende que su presente es Ñublense de Chillán. "Uno siempre quiere volver a la U, es un club hermoso, pero hoy tengo los ojos puestos en Ñublense, la gente me queire un montón , la ciudad es hermosa y como te dije quiero disfrutar esa copa con la gente de Chilllan y seguir haciendo historia con el club", concluyó el Pato.