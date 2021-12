Joaquín Larrivey no fue renovado en la Universidad de Chile tras un impresionante registro goleador de 43 goles en dos años. El Bati aún no comprende las razones de su salida del Romántico Viajero y percibe lo propio en el entorno que se desempeña en el Centro Deportivo Azul.

El ex Cagliari se va agradecido, pero no de los actuales funcionarios: "Todavía no hablé con nadie que haya entendido el porqué de mi salida. Me refiero no sólo a amigos, sino gente del club, mis ahora ex compañeros. Pero bueno, estoy agradecido por la oportunidad que me dieron las personas que me llevaron, no a los que quedaron, porque me ‘heredaron’. De ellos no estoy agradecido", dice el goleador que marcó 20 tantos en el Campeonato Nacional 2021 en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El delantero trasandino no cree la postura que circulaba del gerente deportivo de la institución: "Después lo del ‘escaso aporte’ que se supone que dijo Luis Roggiero… No creo que lo haya dicho. Me junté varias veces con él y estuvo lejos de decirme eso, todo lo contrario. No creo que haya salido de su boca, es una burrada, con todo respeto. No hace falta saber mucho de fútbol para darse cuenta que después de más 20 goles en un equipo que le costaba generar está lejos de ser un escaso aporte. Lo veo imposible, hablaría muy mal de él, no lo veo factible. Vi la nota y en ningún momento lo manifestó, salía que ‘dicen que lo dijo’. No me parece inteligente decir semejante barbaridad", opina.

Joaquín Larrivey contó el extenso tema de su renovación que esperaba concretar a fines de 2020 con un contrato hasta diciembre de 2022, en su relato repasa a Cristián Aubert, Luis Roggiero y Michael Clark: "Es un poco larga la historia. Cuando termina mi primer año hablo con la gente del club. Cuando vine dejé dinero en Cerro Porteño y acá lo sabían. Termina el primer año, fue bueno y esperé un reconocimiento de parte del club, sabiendo que estaba mal económicamente. Era un gesto que tenía que ver no sólo con lo económico, sino que les di la opción de extenderme el contrato. Hace un año, por uno más uno, con porcentajes de partidos, algo como reconocimiento. No creo que nos hayamos salvado por mis goles, pero me sentía un aporte. Me dijeron que sí, que no, que sí, que no. No pasó nada", expresa sobre su primera temporada en la U.

El nacido en Gualeguay, Argentina, además desmiente monto sobre una supuesta oferta que de mitad de año: "A mediados de año seguía haciendo goles y me plantearon una oferta con números que creo que no me valoraban. Lo sentía de compromiso. Pero ni cerca del millón de dólares que salió en un medio, bastante menos de la mitad, para que hagan una relación. Por eso desmentí eso, alguien dentro del club lo dijo porque nadie va a inventar algo así en la prensa. No es un tema de dinero, sentí que no valoraron mi trabajo. Pedía ese esfuerzo del club, propuse algo al medio entre lo que ofrecieron y lo que queríamos", complementa.

Además relató como fue la promesa de Michael Clark: "En un momento se paran las negociaciones, cuando nos empantanamos con el descenso. Ahí el presidente que está ahora hace una reunión con los referentes, estaba De Paul, Rocky González, Espinoza, Cachila Arias. Charlamos del presente, que nos debíamos enfocar, un montón de cosas positivas. Termina la reunión y el presidente nos agarra a Cachila y a mí, que nos quedáramos, Nos dijo que quería comer con nosotros, fuimos, habló del proyecto, nos dijo que nos salváramos del descenso y ‘ustedes dos se quieren, yo soy dueño además de presidente, tengo una parte del club y se van a quedar. Sabemos lo que merecen, les vamos a dar lo que merecen, quédense tranquilos’".

El atacante aseguró que había un acuerdo de palabra en lo económico con Clark y que Roggiero también le hablaba del 2022: "Yo no soy tonto, sé más o menos cómo está la economía acá y me quería a quedar, no iba a pedir un millón de dólares. Pedí algo acorde y el presidente me lo confirmó. Le dije que nos salvábamos y después charlábamos. Tanto a Cachila como a mí nos tranquilizó en su momento. Por eso siento que no fueron las formas. Todo esto avalado por el director deportivo, con el cual me junté cuatro o cinco veces, me dijo que me iban a rodear de buenos jugadores, un montón de cosas. No me hice la ilusión porque vivo en un mundo de fantasía, me lo dijeron. Pero bueno. Nunca me llamó el presidente después. Se dio así, terminó el partido, me fui de vacaciones y no me comunicaron nada. Tengo entendido que a Ramón tampoco, él lo llamó y no le contestó, yo no me tomé ese trabajo. Luis (Roggiero) le dijo a mi representante que tenía que hablar con fulano y mengano y este lunes me avisaron que no contaban con nosotros".

Larrivey se refirió a su molestia por las formas en que se dio su salida: "Me molestó un poco la manera. Ni yo ni nadie se merece ese trato. Programaron reuniones, varias, tanto el presidente que estaba antes (Cristián Aubert), el actual y el director deportivo y me dijeron cosas que nunca cumplieron. Eso me molestó. Pero repito, me quedo más con el reconocimiento. La gente me escribe, reconoce lo que hice más allá de los goles, pero me quedó también con lo de mis compañeros y la gente que trabaja en el club, que no lo pueden creer. Me remonto a lo que pasó con Walter (Montillo). Gente que trabaja en kinesiología, un chico que trabajaba en club todos los días me preguntaba si renové. Todo eso tiene que ver con lo profesional y la persona más que con el resultado. No era el camino, no sé si dolido es la palabra, pero no pasa nada, miro para adelante. Estoy con la conciencia súper tranquilo, de haber sido un aporte, sé lo que valgo y no me lo tiene que decir nadie. Y no hablo sólo de resultados, sino de ética y moral", finalizó.