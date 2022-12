El equipo femenino de Universidad de Chile se quedó con el subcampeonato nacional en el torneo femenino tras perder la final ante Colo Colo el pasadfo sábado, en Viña del Mar. Pese a aquel resultado deportivo, otra situación complica en demasía al entorno de Las Leonas.

Y se trata en específico del técnico del equipo, Carlos Véliz, quien ha debido afrontar gran parte del año con una enorme preocupación familiar. La compleja situación se enmarca en el estado de salud de su madre, señora Patricia Schmauck, quien está aquejada de un severo cáncer que ha mantenido en vilo a todos sus cercanos.

Véliz, ha debido debatirse entre la presencia para apoyar a quien le dio la vida y la recta final del campeonato nacional, con dos viajes al exterior entremedio como fueron la Copa Libertadores Femenina y la Brasil Ladies Cup. Una situación para nada fácil de llevar.

No solo la enfermedad misma preocupa, si no también los tratamientos a los cuales ha tenido que ser sometida la señora Patricia donde, indudablemente, sus costos son demasiado elevados, algo que la familia no ha tenido más alternativas y los han tenido que llevar a cabo.

Es por eso y para intentar cubrir parte de esos gastos, es que la familia azul está organizando una cena a beneficio para este martes 27 de diciembre a partir de las 20:30 horas en la Havana Salsa, ubicada en la calle Dominica 142, en la comuna de Recoleta cercana al sector del Barrio Bellavista.

En la ocasión además donde los presentes podrán disfrutar de una cena buffet, habrán números artísticos, como también subastas de indumentaria deportiva de la U para reunir más fondos en la ocasión. Se espera también, la presencia de referentes del plantel tanto masculinos como femeninos, todo con la finalidad de apoyar a Carlos Véliz.

Incluso ex jugadores como Joaquín Larrivey mandaron su mensaje motivando a los hinchas para participar de esta cruzada, además de jugadores del femenino como la cpaitana Fernanda Pinilla y la goleadora, Rebeca Fernández Valiente.

Quienes deseen cooperar y ser parte de este evento, pueden hacer sus reservas y/o consultas al mail cenabeneficiocarlosveliz@gmail.com donde la organización ya ha recibido los reportes de interesados y que acompañarán al estratega de Las Leonas.