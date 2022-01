Luis 'Mago' Jiménez amagó con colgar los botines pero volverá por un año más y avisa: "No me quiero retirar dando pena"

El experimentado volante de Palestino, Luis Jiménez, hace unas semanas había dado a entender que colgaría los botines y no seguiría jugando al fútbol profesional, pero la semana pasada hubo un vuelvo y apareció firmando por un año más con el conjunto árabe.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Jiménez aseguró que su ‘retiro’ “No lo anuncié, más bien se lo comuniqué a los dirigentes de Palestino. Pensé que había terminado un ciclo y la verdad tenía pensado retirarme. Por eso le informé al club, para que tuvieran tiempo de contratar a alguien en mi lugar. Esa decisión se mantuvo hasta hace poco”.

El jugador, quien incluso se ha ganado un lugar en La Roja de Martín Lasarte, aseguró que estuvo cerca de no volver a jugar: “Yo estaba sumamente convencido de retirarme, pero fue tanta la gente que me insistía, entre ellos familiares, amigos, compañeros, además de varios clubes que me llamaron. Esas cosas me hicieron replantearme la decisión”.

Bajo esa misma línea, Jiménez complementó diciendo que “Siempre he dicho que no me quiero retirar dando pena y el último mes tuve pubalgia, lo pasé mal. Pensé ‘se acabó’, no quiero seguir jugando para estar lesionado porque quiero ser un aporte”.

Consultado sobre si la ‘presión’ de su amigo Carlos Villanueva influyó, Jiménez señaló que “Todo mi círculo fue importante porque todos me decían lo mismo. Carlos (Villanueva) es uno de mis mejores amigos y claro que influenció en mi decisión. Dejando a mi familia de lado, creo que Fernando Aguad jugó otro rol fundamental en mi decisión, se la jugó de verdad”, dijo.

En el cierre, Jiménez contó cuáles son sus expectativas para la temporada 2022 que se avecina: “Me quiero divertir. Quiero competir arriba y regalarle a toda la gente que me pidió que jugara un año más, empezando por mi esposa e hijos. Quiero darles un año con muchísimas alegrías”, cerró.