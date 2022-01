Unión Española se reforzó este 2022 con el seleccionado panameño Luis Mejía, arquero que llega para pelear el puesto con Miguel Pinto luego de la partida de Diego Sánchez.

En conversación con Radio ADN, confesó que “estoy contento de llegar a una gran institución y a un fútbol tan dinámico. Tardó un poco la cosa, pero se dio. Es un equipo protagonista y esperemos que este 2022 sea un gran año. Hay un lindo grupo para conseguir cosas buenas”.

Además, contó que la liga chilena no le es desconocida porque la sigue por televisión para ver a un querído amigo que tiene Mejía en estas tierras.

“Veía algunos partidos porque tengo a un gran amigo como Cecilio Waterman allí. Considero que el futbolista chileno es muy dinámico, rápido. Quizá a nivel de clubes no les ha ido bien, pero los equipos chilenos son de respetar porque juegan bien al fútbol", aseguró.

Respecto a lo que le dijo el actual delantero de Cobresal, Mejía cuenta que "hablaba dos o tres veces con él, quería que diera el paso al fútbol chileno porque me dijo que es un país divino para vivir. Dely Valdés me habló de Unión Española y sus características, de un gran club. Harald Cummings también me comentó cosas positivas, estuve con él hace pocos días atrás”.

Sobre el magro debut de la Unión ante Belgrano de Córdoba en un torneo amistoso jugado en Uruguay, el arquero reconoce que “somos autocríticos de lo hecho ante Belgrano, pero no es para dramatizar tanto. Es mejor que pasen estas cosas ahora y no cuando empiecen las competencias”.

Para el final, Mejía cuenta “El país está muy metido en la opción de llegar. El fútbol panameño está evolucionando, considero que hemos sido de las mejores selecciones en Concacaf. Está todo muy apretado. Dependemos de nosotros para clasificar directo”, cerró.