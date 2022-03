Luis Roggiero golpea la mesa en la U: "Yo no hubiera dejado casa, club y familia para venir a que me impongan las cosas"

Pese a que pasaron tres días desde el Superclásico donde Universidad de Chile fue goleada por Colo Colo, dejando en evidencia una serie de problemas en la conformación de su plantel azul y provocando la casi destitución del entrenador Santiago Escobar.

Este miércoles Luis Roggiero dio una conferencia desde el Centro Deportivo Azul donde no quiso referirse a la idea de cambiar el DT, pero sí fue cuestionado respecto a quién toma las decisiones deportivas en la U, algo que no le gustó mucho al ejecutivo ecuatoriano.

"Con todo el respeto igual, yo no hubiera dejado casa, club y familia para venir a que me impongan las cosas y yo seguiré acá mientras pueda tener un impacto en la dirección", aseguró.

Roggiero no estaba cómodo con la pregunta y reiteró que es él encargado de toda la parte deportiva, y que es él y su equipo, los únicos responsables. "Que no queden dudas en ese sentido", añadió.

Además el GD de los azules explicó que "yo he evolucionado y he crecido. Me he preocupado de capacitarme y formarme. Mi rol aquí es para que tomemos mejores decisiones, tengamos procesos sólidos de trabajo y así alejarnos de la improvisación".

Por último se refirió a lo ocurrido en el Superclásico y las consecuencias que trajo en el mundo azul. "Se perfectamente donde estoy. Es un Club histórico que tampoco viene de una dinámica favorable. Para salir de esta necesitamos paciencia y unidad, para no tomar decisiones apresuradas", cerró.