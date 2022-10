El ex delantero del fútbol chileno y ahora hombre de las comunicaciones, Luka Tudor, volvió a hincar con el diente con un debate que pone de pelos a los hinchas: Fernando Zampedri o Juan Martín Lucero donde, esta vez, el ex jugador se decantó por el cruzado.

El Campeonato Nacional 2022 está al rojo vivo y no solo porque Colo Colo está ad portas de bajar un nuevo título, o Universidad de Chile que saca las garras para no caer en la tragedia de la Primera B o el vigente tetracampeón del fútbol chileno que rasguña para entrar a una copa internacional en la próxima temporada.

La tabla de goleadores del torneo también está que arde y es ahí donde tres jugadores se pelean palmo a palmo el cetro de goleador del año; Fernando Zampedri de Universidad Católica, Gastón Lezcano de Cobresal y Juan Martín Lucero de Colo Colo.

La irrupción de Juan Martín Lucero en el fútbol chileno lo llevó a las comparaciones con Fernando Zampedri, actual goleador del tetracampeón que ve amenazado su puesto. El debate, incluso, se tomó el panel de ESPN F90 de ESPN.

Tudor se queda con el Toro Zampedri. | Foto: Agencia UNO

“Me gusta más Zampedri, porque es un jugador que ha tenido una continuidad acá en Chile. Ahora, me gusta más y ha hecho goles este año en un equipo que no ha jugado bien”, dijo Luka Tudor sobre ambos jugadores.

Bajo esa misma línea, complementó hablando sobre el delantero de Colo Colo y explica que “Hay que verlo a Lucero en un equipo que no juegue tan bien, pero Lucero tiene cosas muy buenas, lo de las diagonales, se mueve perfecto. Gil no es tan habilitador de tres cuartos en adelante, pero le genera movimientos. Los dos son muy buenos”.

ver también Mundialista con Chile señala a Assadi como el mejor del fútbol chileno

En el cierre, el ex cruzado no tiene ninguna duda que el Toro es más que el Gato y que incluso lo refrenda en el concierto internacional: “Zampedri define extraordinario. A nivel internacional, tiene más peso Zampedri que Lucero por la potencia que tiene, por el físico”, remató.