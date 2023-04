Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán una nueva edición del Clásico Universitario durante este fin de semana, en el que ambos equipos se verán las caras en el Estadio Ester Roa de Concepción en un partido fundamental por el Campeonato Nacional.

Ante lo que será este compromiso, el periodista Manuel De Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y se refirió al horario que tendrá este encuentro a las 12:00 horas, con el cual no se mostró muy contento y se muestra totalmente en contra a estos horarios para estos duelos importantes.

“Muy malo el horario, pésimo horario. Si este partido se jugara por Copa Libertadores se jugaría a las 9 de la noche, porque en la CONMEBOL y la Copa Libertadores son capaces de organizar de este tipo con público y sin problemas por parte de la autoridad. Esos partidos se juegan sin chistar, nunca hemos visto a un Delegado Presidencial cambiar un partido de esos a las 12 del día”, comenzó señalando De Tezanos.

En la misma línea, el reconocido comunicador declaró que mundialmente los clásicos siempre han tenido un horario estelar a excepción de nuestro país, en la que deja muy en claro que no ha existido ningún tipo de esfuerzo para obtener mejoras en nuestra competición y que hacen lo posible para mantener alejado a la gente.

La U y la UC ya chocaron en el Ester Roa y los 'Cruzados' fueron vencedores | Foto: Photosport

“Porque en nuestro fútbol no se puede jugar en horario estelar. Los grandes equipos en el mundo siempre juegan en horario estelares, nuestros equipos estelares no pueden jugar en esos horarios y no se hace ningún esfuerzo. Hacen la fácil, el partido es a las 12, abren puerta a las 9 y puedes entrar hasta las 9:30, te sacan hasta los sandwich, hay unos que pueden entrar de todo eso sí”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, De Tezanos mostró también su disgusto por el escaso aforo que permitieron para este partido, en la que confiesa que le genera molestia el no poder ver estadios llenos como tiempos de antaño y confirma que hoy en día para los que manejan nuestro fútbol lo que menos les interesa es el público.

“Este partido va a tener 22.000 mil personas, pero cuando lo veamos por televisión, va ver el estadio semi vacío abajo. Cómo no vamos a ser capaces de comportarnos, de que un equipo cuide su localía. Es una pena, las generaciones actuales que no han podido ir a estadios repletos, es una pena. No hay ninguna intención, acá es lo que menos importa es el hincha”, cerró.