Quizás nadie podría imaginar que el mismo entrenador que terminó con Universidad de Chile en segunda división en 1988, terminaría dirigiendo al Real Madrid o al Manchester City por ejemplo, pero es lo que le tocó a vivir a Manuel Pellegrini.

De visita en el país por el triangular que enfrenta a su Betis con Colo Colo y River Plate, fue consultado por esa experiencia traumática, y aunque asume la responsabilidad, también entrega detalles de lo que fue esa campaña.

“Me tocó en una Universidad de Chile, donde no había un peso para pagarle ni a los jardineros y tuve la audacia de tomar el equipo y tener que descender. Y lo asumo plenamente. Es más, creo que fue el comienzo de mi carrera y que me hizo a lo mejor redoblar mi objetivo que yo pretendía como técnico”, afirmó.

Manuel Pellegrini recuerda el descenso de Universidad de Chile (Archivo)

Manuel Pellegrini no entiende las malas campañas de la U: "Me extraña que esté tantas temporadas abajo"

Pero el DT del Betis no se quedó ahí, porque también se atrevió a dar un diagnóstico de lo que es la U hoy por hoy.

“Una U como la de estos años, que ha estado permanentemente invirtiendo en jugadores, me extraña que esté tantas temporadas tan abajo. Un equipo tan importante, con tanta hinchada y presupuesto... Los motivos y el nivel de fútbol no los puedo explicar porque sería una audacia, porque no he visto ningún partido por el horario. Pero sí me produce extrañeza”, cerró.