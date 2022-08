En Colo Colo sigue dando vueltas lo que fue el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile, en donde el Cacique cayó por 2-1 ante el siempre complicado Ñublense de Chillán en el sur de nuestro país, resultado que los adiestrados por Gustavo Quinteros deberán revertir para poder meterse entre los ocho mejores de la competición.

Ante lo que fue este partido, el periodista Manuel De Tezanos desglosó el actuar del Popular en Radio Agricultura y partió dando un potente palo a los atacantes de conjunto Albo, los cuales consideró que no han funcionado de buena forma en los últimos duelos.

“Sabes lo que me pasa con Colo Colo, que no hay caso con los delanteros, como que no funcionan y no está funcionando nadie”, partió señalando De Tezanos.

En dicha línea de sus declaraciones, el comunicador resaltó a un jugador en el ataque de Colo Colo en el duelo ante los Chillanejos, tratándose de Marco Rojas, a quien tildó de ‘distinto’ y que lo encuentra con mejor toma de decisiones a comparación de sus compañeros.

Marco Rojas suma elogios en Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

“Me pareció que Marco Rojas es interesante, es un jugador que es distinto a todos los otros, los otros como que van, que son medios caballos locos todos, con distintos matices, Zavala, Oroz, Costa y Bolados, los cuatros son de ir e ir y definir mal”, explicó en Agricultura.

Finalmente, De Tezanos confesó que le gustaría ver el ‘Messi Kiwi’ iniciando de la partida en el equipo titular de Colo Colo para así lucir más su buen fútbol, el cual reflejó en ocasiones ante Ñublense.

“Me parece que el más pensante ahí es Rojas, quizás con el equipo titular sería interesante verlo con más minutos, creo que fue el mejor del primer tiempo en Colo Colo ante Ñublense”, cerró.