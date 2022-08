Ñublense y Colo Coloprotagonizaron uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Chile. El elenco de la Región del Ñuble se quedó con el cotejo por 2 a 1, todo tras remontar un partido que parecía estar en el bolsillo para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

El estratega Jaime García salió al paso de la victoria en el Estadio Nelson Oyarzún en conversación con Al Aire Libre, donde dejó frases que trajeron repercusiones.

"Nosotros hemos perdido, pero nunca he salido a hablar si me faltan jugadores o no me faltan refuerzos.Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando o empatando, no he tenido muchas variantes en el juego pero uno va tomando precauciones por diversos factores, no tengo tanta rotación de jugadores somos un grupo corto", afirmó el DT de 44 años.

Fueron estas palabras que el panelista de Al Aire Libre de Cooperativa e ídolo del Cacique, Marcelo Barticciotto, analizó y sacó sus propias conclusiones.

"Yo creo que le tiró una indirecta García a Quinteros en esas declaraciones, como diciendo que Quinteros se queja siempre de que no tiene jugadores, nosotros no nos quejamos pero le ganamos", comenzó diciendo el Barti.

Quinteros sufre cada vez que enfrenta a García: Nunca lo ha podido vencer | Foto: Agencia Uno

"Lo que él (Jaime García) dice no está diciendo nada nuevo, que tiene menos plantel, que en definitiva no se queja y como la mayoría de los equipos del Campeonato Nacional, salvo la UC, salvo la U cuando tenía un gran plantel que no podían decir eso, todos los DT podrían decir lo mismo", recalcó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

"Yo creo que es un buen equipo Ñublense, que es un equipo que propone que tiene mérito grande Jaime García y los jugadores. Yo creo que ayer no fue la mejor versión del elenco chillanejo, pero el fútbol es tan extraño que cuando no estabas jugando bien lo terminas de ganar", cerró el exdelantero del Cacique.