El ex jugador de Colo Colo y actualmente comentarista de programas deportivos, Marcelo Barticciotto, se refirió a la bullada línea de tres que Diego López pretende parar en Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, formación que defendió con uñas y dientes justificando que tiene que tomar riesgos.

Universidad de Chile y su ‘final del mundo’ ante Coquimbo Unido esta tarde en Valparaíso se ha robado todas las miradas de la presente fecha del Campeonato Nacional 2022, en donde la U se juega prácticamente el año frente a los piratas.

De público conocimiento a estas alturas, Diego López probó una línea de tres en el fondo azul para poblar el mediocampo, medida que ha despertado suspicacias en el mundo azul y el medio en general que mira timorato la osada apuesta del DT charrúa.

Fue precisamente la famosa línea de tres la que se tomó el debate en el panel de ESPN F90, donde Marcelo Pablo Barticciotto sacó las garras para defender la postura del DT y asegurar que este es el momento para tomar riesgos.

Diego López se juega el puesto ante Coquimbo Unido esta tarde. | Foto: Agencia UNO

“Si no cambia, lo criticamos porque no cambia. Si cambia, lo criticamos porque cambia. De acá afuera es fácil la crítica”, arrancó diciendo el ex jugador de Colo Colo, prestándole ropero y medio al director técnico uruguayo.

Al ser refutado de que, quizás no es el mejor escenario para hacer pruebas ante un partido de tamaña importancia para el futuro de la U, Barti sacó las garras: “Tiene que tomar riesgos, no le queda otra que tomar riesgos ahora”.

En el cierre, Patricio Yáñez encaró a Barti diciéndole “¿Qué te hace pensar que con línea de 3 la U será más segura”, a lo que el otrora jugador con pasos por la UC respondió: ¿Y qué te hace pensar que no? Lo ha trabajado”, cerró.