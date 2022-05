Universidad de Chile atraviesa por uno de los peores momentos en los últimos años, después de caer por 2-0 ante Audax Italiano en un compromiso que dejó a la U sin técnico y a dos puntos del descenso directo con un tercio del Campeonato Nacional 2022 en marcha.

Los azules no se pudieron encontrar nunca en la cancha con Santiago Escobar y ahora tendrán que ser dirigidos por el DT de la Sub 17, Sebastián Miranda, a la espera de que se encuentre un técnico para que se haga cargo.

Marcelo Díaz, ex jugador de Universidad de Chile que manifestó su deseo de volver a mitad de año, conversó con el sitio Hablemos del Bulla sobre el puesto de arquero que ha estado en la mira por las condiciones de Cristóbal Campos y la titularidad indiscutida de Hernán Galíndez, pese a que el viernes sufrió un grosero error ante Audax Italiano.

“Galíndez es uno de los grandes del plantel y yo el viernes no lo escuché gritar. Su cara me transmitía como que no estaba a gusto, no sé si sabían ya que el DT se iba o no, pero irradiaban una energía negativa”, dijo en primera instancia sobre el arquero ecuatoriano.

Carepato quiere a Campos de titular en la U. | Foto: Agencia UNO

‘Chelo’ Díaz siguió profundizando: “Es difícil de explicar y a él no lo veía así y a Felipe (Seymour) también, estaban todos con la cabeza gacha. Uno dice ‘puta madre, cómo no va haber alguien que los tire para arriba’”.

Díaz confesó que sigue muy de cerca al portero formado en las inferiores de la U y que su situación podría cambiar con DT nuevo: “Campos a mí me gusta mucho, demostró con mucha personalidad que el arco de la U no le pesó, ahora habrá que ver qué pasa con la titularidad ahora que se fue Escobar”.

“Vamos a la parte gerencial, si yo fuera el Gerente Deportivo, daría mi opinión y tu sabes que si traes a un portero extranjero y es un cupo que se puede ocupar en otra posición sabiendo que tienes un jugador de proyección, yo le daría el arco a Campos. Estuvo con Johnny, en selecciones, era el momento para darle titularidad, pero bueno, es cosa que siga trabajando no más y en algún momento se gane el puesto”, cerró.