Audax Italiano hizo oficial la contratación de Marcelo Díaz de cara a la temporada 2023. Los Itálicos contarán con el mediocampista de 36 años durante todo el año y su contrato se podría extender por una temporada más, algo que desde la Universidad de Chile miran de reojo.

Si bien "Carepato" quiso evitar las preguntas acerca de su fallido traspaso al Romántico Viajero, una frase en su presentación llamó la atención de los hinchas azules.

"Mi arribo en Audax Italiano es porque es el club que me quiso desde un comienzo. Cuando yo llegué al país, dije claramente que venía a disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia y jugar donde me quisieran. Audax empujó muchísimo, y otros equipos quisieron contar conmigo y les agradezco, pero Audax hizo las cosas bastante bien, me dio confianza, hablé con el entrenador, y eso hizo que yo esté con los colores de Audax", aseveró el bicampeón de América con la camiseta de la Selección Chilena.

Díaz quiere entregarle su experiencia al plantel de Audax | Foto: Agencia Uno

En la misma línea, el ex Libertad de Paraguay indicó que "no me corresponde hablar (de la U), no es mi club, estoy comprometido con Audax y lo que diga el resto de las personas se quedará en eso, son palabras de otras personas, no tengo por qué meterme en ello".

"A los hinchas, y lo que ha sucedido, lo he dicho en redes sociales, fue un cierre de capítulo. Por lo mismo, hoy nos hemos centrado acá para hablar de Audax Italiano, que es el club que me ha abierto las puertas para poder jugar y tener un lindo pasar", finalizó.

De esta manera, Díaz se pondrá a disposición del flamante DT de los de La Florida, Manuel Fernández, quien deberá tiene como objetivo ser protagonista en el Campeonato Nacional y lucha por seguir avanzando en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Universidad Católica en condición de local.