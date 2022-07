Colo Colo consiguió una vital victoria en el Campeonato Nacional derrotando por 2-1 en la agonía a Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua, en lo que era el primer partido tras la partida de Pablo Solari a River Plate.

Ante aquello, el ex futbolista y hoy comentarista, Marcelo ‘Toby’ Vega dialogó en exclusiva con Bolavip Chile, dando a conocer su perspectiva a lo que fue este duelo del Cacique sin el ‘Pibe’ Solari, en donde explicó que no deberían echarlo de menos en el equipo.

“No puede echar de menos a Solari, porque no ha sido Barticciotto, Pato Yáñez, Coca Mendoza, Morón, no. La gente sabes cómo es, pero al final de cuenta quedó con el gol que lo salvó (del descenso) pero no se acuerdan de lo que ganó Colo Colo en el 91, no puedes extrañarlo. Lo vendieron bien y muy bien, es un negocio redondo”, partió señalando Vega.

Ahondando en lo que fue el triunfo del Cacique, el Toby explicó de que esta agónica victoria de los dirigidos por Gustavo Quinteros fue por la diferencia jerarquía que existía entre ambos equipos y le pidió al DT Albo que no vuelva a pedir más jugadores para esta temporada.

“Colo Colo ganó porque tiene más jerarquía, par de jugadores más importantes que el rival y eso ganan campeonatos, por eso digo (Quinteros) no pidas tanto si tienes jugadores y no hay plata”, aseveró a Bolavip Chile.

Finalmente, Vega recalcó sobre los constantes reclamos del entrenador de Colo Colo sobre el tema de los refuerzos, en donde explica que la principal problemática que existe dentro del club es sobre que no existe el dinero para aquello.

“Yo puedo pedir a Ronaldo, pero no hay plata, hay un tema donde esa plata se adjunta a lo que tú quieres con los cadetes, invierte ahí”, cerró.