Marcos González pide paciencia en los hinchas de la U para el proceso de Diego López: "Si nos decidimos a criticar no vamos a dejar a nadie tranquilo"

La Universidad de Chile se prepara para lo que será su estreno en la segunda rueda del campeonato nacional, en donde los dirigidos por Diego López harán de local en el Estadio Santa Laura y recibirán a Unión La Calera.

En la previa a dicho estreno, el ya retirado y ex zaguero de la U, Marcos González dialogó con Radio ADN y se refirió a las sensaciones que le dejó el conjunto Laico en su llave de Copa Chile ante General Velásquez, en donde pidió tranquilidad por el proceso del DT Charrúa.

“Es esperanzador, más allá de los dos partidos contra un equipo que corre harto, que tienen la opción de jugar contra la U. Son instancias diferentes, para evaluar y mejorar, no para criticar. Si nos decidimos a criticar no vamos a dejar a nadie tranquilo”, partió señalando González.

Siguiendo en la misma línea, quien fuera campeón con la U en la Copa Sudamericana 2011, se explayó a las críticas que ha recibido la defensa del Romántico Viajero, la cual ha sido la más señalada sobre los malos resultados que se cosecharon en la primera etapa del torneo.

González pide paciencia en los hinchas de la U | Foto: Agencia Uno

“Los resultados no han acompañado, por ende, las críticas serán malas. Pero eso no quiere decir que no hay forma de darlo vuelta. Se habla de los centrales, pero en conjunto el equipo tiene que mejorar todo”, explicó el Lobo del Aire.

Siguiendo por la línea defensiva, el ex Seleccionado Nacional tuvo palabras para lo que será la llegada del central argentino, Nery Domínguez, la cual aprueba por completo y espera que rinda de buena forma para cosechar buenos resultados con la U.

“Algo bueno, porque cada vez que comienza un torneo o llegan refuerzos, los hinchas de la U se ilusionan. Queremos que esto vuelva a ser lo que ha sido históricamente, con triunfos, campeonatos y jugadores de la cantera que podamos exportar”, enfatizó.

Finalmente, Gonzalez tuvo palabras para la sangre juvenil que ha inyectado la Universidad de Chile dentro de su plantel, lo cual considera positivo, pero que debe llevarse con cuidado para no afectar los rendimientos y la carrera de estas jóvenes promesas.

“A los más jóvenes les han dado posibilidades de sumarse al plantel, eso es positivo. Pero les toca una parte complicada con no muy buenos resultados, entonces los rendimientos son más cuestionados. Es más difícil pensar que un jugador anduvo bien cuando el equipo pierde”, finalizó