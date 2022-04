Martín Lasarte disfruta de un tiempo de descanso, todo luego de su paso por la Selección Chilena donde no pudo lograr la tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar 2022, situación que dejó a los hinchas chilenos con rabia y tristeza.

La Universidad de Chile, uno de los equipos que dirigió en su carrera Machete, está complicadísimo en temas de puntos y en la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional por lo que no verían con malos ojos destituir al colombiano Santiago Escobar. Uno de los nombres que interesa es el charrúa, quien tiene crédito en la U, porque fue un DT campeón del torneo local, se dio el gusto de ganarle una final a Colo Colo y levantó la Supercopa.

Fue el propio estratega que habló en la Radio Sport 890 de Uruguay acerca de los acercamientos que ha tenido con los diversos clubes.

"Si, si. Lo que pasa es que si vas a pensar, cuál es un paso para adelante. No me creo, yo trabajo, no me creo más ni menos que nadie. Trato de ser lo más honesto posible, me involucro lo más que puedo con el desafío que se plantea y si es un equipo para mi no es retroceder", aseveró el adiestrador de 61 años.

Además, le preguntaron si volvería a la U y este respondió que "hay gente que indirectamente te plantea, esta situación está. ¿Podría hacerlo ya? Ese es el tema".

"Yo creo que me voy a tomar un tiempo, descansar un poco y recuperarme, lo necesito y ahí veremos después", cerró la entrevista Machete.