El defensa de los azules asegura que lo está dando todo en su nuevo club y respecto al partido ante Colo Colo, deja en claro que aún no es tiempo para pensar en ellos.

Matías Zaldivia reconoce estar muy cómodo en la U y advierte: "Mi cabeza no está en el clásico"

Uno de los golpes del mercado de pases, fue la llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile, luego de ser uno de los baluartes de Colo Colo en los últimos años.

Su llegada causó molestia entre los hinchas de la U por su pasado albo, algo que tempranamente aclaró asegurando que iba a contestar más en la cancha que fuera de ella.

Precisamente el 12 de marzo se enfrentan azules y albos en el Monumental, un partido especial para Zaldivia, el que consultado por DirecTV, asegura que "mi cabeza no está en el clásico, obviamente para mí va a ser un partido especial pero nos faltan aún dos partidos. Tenemos aspectos que mejorar y si lo hacemos, podemos hacer un gran clásico".

Zaldivia asegura que aún no piensa en el clásico ante Colo Colo (Pantallazo TNT)

El argentino además cuenta que está muy tranquilo en la U. "Me siento muy cómodo, el público y mis compañeros me hicieron sentir cómodo para estar en la cancha. A nivel personal me están saliendo bien las cosas y estoy contento", afirma.

Respecto al rendimiento del equipo que dirige Mauricio Pellegrino, Zaldivia cuenta que "somos un equipo nuevo, todo equipo necesita tiempo para poder funcionar. Estamos funcionando por pasajes y hay que trabajar para que esos pasajes del partido duren más tiempo".