Universidad de Chile afina sus motores para lo que será su anhelado debut dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ buscarán partir con el pie derecho este 2023 y ante Huachipato en el Estadio Santa Laura querrán sumar sus primeros tres puntos dentro del torneo.

En la previa a este duelo, el entrenador argentino Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación en el CDA y conversó sobre varios temas, en el que entre ellos nuevamente fue consultados sobre el tema del lateral izquierdo en la U, algo que lo mosqueo indudablemente ante las constantes preguntas sobre aquello.

“Si alguien quiere traer a Roberto Carlos yo lo pongo, ya me han preguntado mucho. Mis laterales si viene Cafú o alguien viene y los trae, los ponemos. Los laterales izquierdos, acá puede ver un mejor entrenador y un mejor empleador, todos estamos sujetos a mejorar”, partió señalando Pellegrino.

Profundizando en aquello, el DT de los ‘Azules’ fue claro que tanto José Castro como Marcelo Morales han remado desde atrás para luchar por su oportunidad en el primer equipo y pide paciencia para que puedan seguir mejorando y que uno de ellos sea quien se pueda afianzar durante la temporada con dicho puesto.

“Hay dos chicos del fútbol base, que vienen compitiendo, esforzándose mucho y que hayan tenido una no buena campaña pasada a nivel colectivo, no quiere decir que no sean capaces de jugar en la U. Hay que tener paciencia, hay que ser precavidos, son chicos que están trabajando bien y obviamente yo pienso en cosas más importantes que ese puesto en sí”, declaró a los medios.

Finalmente, Pellegrino le pegó flor de respaldo a sus laterales y ante la constante repetición de pregunta en dicho sector para poder reforzarse, dejo en claro que no tan solo en esa zona del campo de juego el equipo muestra falencias, siendo este un llamado de atención para todo el plantel.

“Nosotros hemos tenido prioridades que hemos hecho y hablando específicamente del lateral, del delantero, del medio, nadie en el club ha estado hablando de lateral izquierdo. Hemos hablado de todas las posiciones, ya hemos hablado bastante de esa posición (lateral izquierdo) y hemos tenido muchos problemas en varios lugares del campo”, cerró.