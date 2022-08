Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras en lo que será una nueva edición del Clásico Universitario, en el cual ambas escuadras vienen urgidas de triunfos en el Campeonato Nacional y esperarán en este vital encuentro poder conseguir una victoria importante para sus distintas pretensiones.

Un ex jugador de los Azules y hoy comentarista, Mauricio Pinilla habló en el programa ‘Fanáticos’ de Agricultura TV y confesó momentos claves vistiendo la casaquilla de la U ante los Cruzados, revelando cual fue su gol más importante en esta clase de partidos.

“Ese encuentro en San Carlos de Apoquindo, cuando hice esa chilena invertida con el centro de Jean Beausejour por la banda izquierda fue el que más grité. Veníamos complicados, estaba el Huevo Valencia en la banca, de hecho, yo no había entrado de titular y Beausejour sacó ese centro e hice una chilena invertida espectacular, me colgué en la reja, me rompí la mano, una celebración muy a lo Pinilla”, partió señalando Pinilla.

Siguiendo en la línea de confesiones en los momentos vividos ante la UC como jugador, ‘Pinigol’ reveló una conversación que tuvo con el histórico delantero colombiano, Faustino Asprilla en lo que fue el triunfo de la U en un clásico ante los Cruzados por 3-2 en el año 2003.

Pinilla celebrando con el hincha Azul | Foto: Agencia Uno

“Me recuerdo ese clásico en el Estadio Nacional, me fui por la banda izquierda, hice un par de enganches, saqué el centro y el Tino hizo una definición espectacular y lo primero que se me vino a la cabeza “que lindo lo vamos a pasar en la noche Tino querido” –entre risas- y nos pegamos un carrete que no les puedo contar”, explicó el ex delantero.

De cara a lo que será el Clásico de este fin de semana, Pinilla se muestra confiado e indica que los dirigidos por su amigo Diego López obtendrán la victoria ante su clásico rival.

“Lo gana la U, es el despegue del bulla el fin de semana, lo ganamos”, cerró.