Mauricio Pinilla ha estado en la órbita de la polémica en las redes sociales donde hizo una queja con respecto a las medidas que estaba tomando el gobierno comandado por Gabriel Boric. La molestia del delantero recayó en que se busca con el uso de armas para la ciudadanía, incluso aquellas personas que cuenta con algún elemento inscrito de forma legal.

Una medida por la cual no le causó mucha gracia al exfutbolista quien mediante las plataformas digitales hizo sus descargos. Un mensaje que rápidamente se viralizó en la red social de Twitter, donde recibió comentarios tanto negativos como positivos, respecto a las palabras que había entregado al delantero.

No obstante, fue tanta la importancia que se le dio a la opinión del delantero que incluso Pinilla tuvo que salir a explicar con más detalles respecto a su queja. Nuevamente, a través de las plataformas digitales, fue donde el atacante explicó las razones de su mensaje anterior y la molestia que estaba demostrando.

“Les voy a contar a los ignorantes que la cacería es legal sobre todo buena para los agricultores. Por algo existe la ley de caza. Cuando cazaba en su momento eran solo especies catalogadas dañinas y las cuales todas servían de alimento”, comenzaba detallando el exfutbolista.

Mauricio Pinilla compartiendo con Francisca Crovetto. (Foto: Instagram)

No fue todo, debido a que además agregó que “Se han donado muchísimos alimentos para hogares de ancianos y yo personalmente he ido a entregarlos. Jamás se ha matado un animal por deporte, eso es asesinato animal. Y cuando me refiero a porte de armas para deportistas, me refiero a lo siguiente”.

ver también Copano le saca en cara a Pinilla el palo del Mundial de Brasil

ver también López revela conversación con Pinilla y le dio un particular piropo futbolístico

“Esto es deporte olímpico junto a Francisca Crovetto, tiro skeet para que vaya entendiendo un poquito y si alguien quiere cazar y está con sus permisos al día de porte de arma y SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) lo puede hacer, aunque a algunos no les guste”, sentenció al respecto.