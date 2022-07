Universidad de Chile ha tenido un mercado de pases bastante fructífero con la llegada de Emmanuel Ojeda y Nery Domínguez, quienes pretenden erigirse como emblemas azules en un equipo que busca la gloria extraviada hace un par de años.

El conjunto de Diego López quiere pelear en los puestos de arriba y tiene como gran meta este segundo semestre disputar la Copa Chile 2022 y meterse en puestos de copas internacionales para la temporada 2023.

El mercado de pases de los azules, eso sí, aún no está cerrado y fue el propio Mauricio Pinilla quien dejó entrever que la próxima semana podría haber noticias de proporciones en los azules con un fichaje bombástico.

La U quiere pelear arriba este año. | Foto: Agencia UNO

En Deportes en Agricultura el ex artillero de los azules jugó al misterio y aseguró que “Esta semana que viene (la próxima) se podría dar un bombazo en el mercado de pases”, dijo ante la sorpresa del panel.

Cristián Caamaño y compañía trataron de sacarle información al aire al ex delantero azul, pero no quiso ahondar en el tema y se limitó a decir que “No lo voy a comentar porque no puedo todavía, pero la U está buscando un refuerzo de peso. Es un volante”, aseguró.

ver también Nery Domínguez tiene el ok para debutar con la camiseta de la U

Consultado sobre si la U podría traer otro defensa -pese a la incorporación de Nery Domínguez- Pinilla dijo que “La defensa queda cerrada. Diego López insiste en que si van a traer para sumar números, prefiere nada y potenciar lo que ya tiene”, remató.