El ex delantero de Universidad de Chile no tuvo tapujos luego que de la goleada que sufrió la U contra Huachipato por 4-0 y lanzó críticas a Sebastián Miranda y también a algunos jugadores.

Universidad de Chile cayó sin apelaciones frente a Huachipato por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2022. Los azules no logran despegarse de la parte baja de la tabla de posiciones y deben esperar a lo que haga Deportes La Serena ante Unión Calera.

En cuanto al análisis de la caída universitaria, Mauricio Pinilla se refirió al equipo alternativo que Sebastián Miranda envió a la cancha del Estadio CAP de Talcahuano y con el que fue crítico.

"Hay una tremenda responsabilidad de (Sebastián) Miranda, ya el equipo 'A' le funciona un poco y mete un equipo totalmente alternativo, pero tampoco tenía más en defensa. Lo peor de hoy día fue la fase defensiva de la U", sostuvo el ex delantero en Deportes en Agricultura.

En cuanto a la conformación de la defensa para este partido ante los acereros y tambioén contra Unión Española por la vuelta en Copa Chile, 'Pinigol' expresó que Luis Casanova podría llegar tras su lesión en la ida y deberá conformar dupla con Bastián Tapia o Ignacio Tapia.

"Casanova puede que llegue y Domínguez totalmente descartado por un desgarro. Tendrá que hacer dupla con alguno de estos dos chicos (Bastián Tapia e Ignacio Tapia) quienes han tenido una temporada para el olvido. Los dos han sido grandes artífices de la mala campaña de la U, sobretodo cuando los sostuvo Diego López", agregó.

Los azules cayeron inapelablemente ante los acereros | Foto: Agencia UNO

Tras lo anteriormente planteado, el ex atacante azul sostuvo que Casanova demostró en dos semana que es más que los otros defensores pese a estar a largamente lesionado.

"No es que no me guste la dupla de los dos Tapia, pero como dupla no funcionaron nunca. (Luis) Casanova, que era un jugador que venía desde enero lesionado y en dos semanas demostró mucho más que los dos. Casanova tampoc es que sea el Virgil van Dijk de la U", manifestó.

Por último, cerró con que "hay jugadores que no están sinceramente para vestir la camiseta de la U y entrar a defenderla".