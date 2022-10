Mauricio Pinilla le pone sus fichas a Universidad de Chile sobre Universidad Católica en la antesala del Clásico Universitario: "La UC no lo merece. Este partido no se debería haber jugado"

Universidad Católica y Universidad de Chile se verán las caras nuevamente por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. El partido se reanudará desde el minuto cinco tras los incidentes con las bombas de estruendos lanzadas por la barra de los Cruzados hacia el terreno de juego que estallaron cerca del portero Martín Parra, quien tuvo que ser retirado en ambulancia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Este encuentro ha estado plagado de polémicas en los últimos días y tuvo que ser trasladado hasta el Estadio El Teniente de Rancagua, donde ambos elencos intentarán quedarse con la clasificación a semifinales.

Mauricio Pinilla, exdelantero del Romántico Viajero y panelista de Deportes Agricultura, no pasó desparecibido con su opinión y volvió a reiterar que los dirigidos por Ariel Holan no deberían estar presentes en esta competición.

"Para mí pasa (clasifica) la Universidad de Chile cien por ciento. Le tengo toda la fe porque la Católica no lo merece. No es que los jugadores de la Católica no lo merezcan, es que para mí este partido no se debería haber jugado. La U debería estar en la siguiente fase”, dijo Pinigol.

Parra volverá a la titularidad en el Teniente de Rancagua | Foto: Agencia Uno

Esto fue refutado por el periodista Francisco Sagredo que se la jugó y afirmó: “Yo creo que pasa la Católica”.

Ante esto, el reconocido hincha azul volvió a la carga y remarcó que “Católica cuenta con uno de los mejores delanteros del torneo. Creo que Zampedri es un jugador que necesita ser más abastecido que Juan Martín Lucero en Colo Colo, porque Lucero busca más por todos lados. Pero si Católica está fina, tiene profundidad y volumen ofensivo, va a complicar a la U”, cerró.