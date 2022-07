El ex Universidad de Chile, Mauricio Pinilla fue categórico con el presente que vive la U y señaló de que las chances son casi escasas de que los Azules puedan triunfar ante el Cacique en el Superclásico

Mauricio Pinilla no le lleva nada de fe a la Universidad de Chile para el Superclásico ante Colo Colo: "Tenemos un 99 por ciento de posibilidades de perder este partido"

Un ambiente complicado es el que se vive en la Universidad de Chile durante esta semana pensando en lo que será su importante duelo ante Colo Colo, en lo que es una nueva edición del Superclásico en el fútbol chileno.

Pensando en lo que será este duelo, el ex jugador de los Azules, Mauricio Pinilla comentó en Radio Agricultura el panorama del conjunto adiestrado por Diego López para este partido, en donde revela que el resultado pasa a segundo plano y lo que más le importa es que la U muestre una mejora pensando en el futuro.

“A mí no me interesa que la U gane este partido, me interesa que siga mejorando para pelear por lo que tiene que pelear. Si se va a plantar a hacerle un partido asqueroso a Colo Colo prefiero que vaya a jugar al fútbol. Que siga tratando Diego López de encontrar lo que está buscando en el plantel, independiente de rival", partió señalando Pinilla.

Siguiendo en la línea de sus declaraciones, el ex delantero del Romántico Viajero fue tajante en señalar de que es prácticamente imposible de que la U pueda vencer a Colo Colo en el partido más importante del fútbol nacional.

La U quiere triunfar ante su archirrival | Foto: Agencia Uno

"Tenemos un 99 por ciento de posibilidades de perder este partido, futbolísticamente. ¿O alguien me da un argumento futbolístico? No hay ningún jugador empoderado con la camiseta, son jugadores nuevos", explicó duramente el hoy comentarista.

Dejando de lado un poco su pesimismo y su duro porcentaje de probabilidades de que los Azules puedan vencer al Cacique, Pinigol declara que, si el conjunto de Gustavo Quinteros no anda fino como en algunas ocasiones, a la U se le podría abrir una pequeña ilusión de poder dar el gran golpe.

"Más allá del 99 a 1 que es una broma, porque es un porcentaje que no tendría ni siquiera Alemania contra San Marino, pero la U tiene pocas chances si Colo Colo está fino, si Colo Colo no hace el partido que tiene que hacer, la U va a tener posibilidades", aseveró el Bicampeón de América.

Finalmente, Pinilla tuvo palabras para los jugadores que le generan ilusión en que puedan tener un gran nivel en el partido ante Colo Colo y puedan permitir que la U rompa la mala racha con una victoria ante su archirrival.

"Me aferro a que Osorio pueda hacer un partido de nivel profesional 90 minutos, lo mismo Poblete, que vuelva a marcar Ronnie Fernández, que Palacios pueda volver a ser el goleador de Unión Española”, cerró.