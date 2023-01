Luego de su salida de Colo Colo, parecía que Nicolás Maturana había encontrado en Calama su lugar en el mundo. Desde su llegada se convirtió en el símbolo del equipo naranja y la cara visible de las campañas para subir a primera división.

Las cosas al parecer han cambiado y así lo denunció el propio jugador en su cuenta de Instagram al afirmar que está cansado del maltrato de parte de los dirigentes naranjas y de algunos hinchas.

Maturana subió unos pantallazos donde lo amenazan, a lo que respondió irónicamente "estoy súper asustado jajaja.

Agregando ya más serio que "pero si me voy no sé preocupen, ya aguanté mucho. Y esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último. Ya me cansé de amenazas. Me aburrí de que me traten tan mal y yo entregando todo por el club. Es mucho desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo".

La denuncia de Nicolás Maturana en Instagram

Maturana dio a conocer uno de los mensajes recibidos que decía "en Calama está tu ataúd. Estás vio, negro culiao. Te tengo vio. Se donde llegas, vives. Se todo. Tú crees que estás hablando con nadie. Mejor ándate a otro equipo".