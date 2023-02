El DT de Magallanes quedó conforme con el triunfo 3-0 obtenido ante Always Ready, pero de todas maneras le llamó la atención a los delanteros de la Academia.

Nicolás Núñez no se relaja tras la goleada de Magallanes y muestra autocrítica por las ocasiones de gol perdidas

Este jueves Magallanes volvió a lo grande en la Copa Libertadores después de 38 años, ya que venció 3-0 en Rancagua a Always Ready, en la ida de la llave de la fase preliminar. Christian Vilches, Fernando Piñero y Marcelo Filla convirtieron los goles para el elenco chileno.

Sin embargo, el marcador pudo ser mayor, ya que Felipe Flores desperdició un penal en el minuto 60, así como otras jugadas del Manojito de Claveles que no terminaron en gol ya sea por el portero del equipo rival o por no tener la precisión suficiente en el área de Always Ready.

Por esto, el entrenador de Magallanes, Nicolás Núñez, habló en conferencia de prensa después del partido, y mostró autocrítica con la cantidad de goles desperdiciados: "El resultado nos deja contentos por el triunfo, pero sentimos que sigue siendo algo a mejorar la cantidad de situaciones que nos creamos y que no convertimos muy cerca del área".

De igual forma alabó el funcionamiento del equipo, que hizo que durante gran parte del encuentro sea superior al conjunto boliviano: "Quedé muy conforme por el funcionamiento, el equipo pudo desarrollar su juego y disponer del balón mayor tiempo que el rival, y así generarnos más ocasiones".

Magallanes consiguió una gran ventaja de local de cara a la vuelta en La Paz | Foto: Agencia Uno

Núñez pese a que sus dirigidos ganaron 3-0, no se relaja y les llama la atención a los atacantes de la Academia: "A veces es difícil generar tantas ocasiones de gol, entonces creo que el equipo tiene ahí una tarea y un margen de crecimiento importante en el hecho de mejorar su efectividad en el área".

Otro que tomó la palabra fue Christian Vilches, figura del partido que dialogó con ESPN después del encuentro: "Contento, conseguimos un gran resultado, sabemos que queda mucho todavía. Queda un partido allá bastante duro, pero creo que llevamos una cuenta que nos permite manejar el encuentro que viene", indicó el Kily, que estuvo presente en los dos primeros goles de Magallanes.