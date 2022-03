El Samurái Azul asegura que el árbitro no tiene la culpa de las ocasiones en las cuales la Universidad de Chile no pudo ante Colo Colo en el estadio Monumental, pero señala que "hay una tendencia súper clara".

Roberto Tobar dirigirá su séptimo superclásico en su carrera. TNT Sports repasó los números de los partidos entre Colo Colo y Universidad de Chile que dirigió el árbitro con cuatro triunfos para el Cacique y dos empates. En la suma de los encuentros, la U tuvo cuatro expulsiones, el equipo albo una, en penales hubo uno para el Romántico Viajero y tres para el elenco con sede en la comuna de Macul.

Johnny Herrera reaccionó a los números expuestos: "Obviamente que no tiene la culpa de las veces que la U perdió, pero hay una tendencia clara, yo que soy hincha de la U no le ha ido muy bien. Jugué un clásico hace tres cuatro años, me acuerdo que uno me arbitró a mi, lamentablemente hay una tendencia clara a favorecer a Colo Colo", dice en Todos Somos Técnicos.

Daniel Arrieta le respondió al Samurái Azul: "La U no ha ganado en el Monumental por el arbitraje. Eso que dices es como predisponer al arbitraje", enfatizó el periodista. El exgolero replicó: "No te digo eso. Lee las estadísticas, nada más, te digo eso, no le echo la culpa". Arrieta contestó nuevamente: "La estadística va a la par con lo que ha pasado en la cancha".

Herrera retomó: "Perfecto. La consigna de nosotros era 'siempre pasa algo'. Algunas veces no estuvimos a la altura nosotros los futbolistas, otras veces el técnico. Tuve técnicos que les daba más miedo a ellos que a nosotros que entrabamos a la cancha jugar ese tipo de partidos y otras el árbitro no nos favoreció", expresó.

"Siempre pasa algo, es una maldición. Yo no le echo la culpa al árbitro, pero hay una tendencia súper clara", finalizó el campeón de la Copa Sudamericana 2011 y bicampeón de América con la selección chilena.