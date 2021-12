No va más: Diego Sánchez se despide de Unión Española y asegura que "se me apuntó como la manzana podrida y el cáncer del club"

Se acabó la temporada 2021 del fútbol chileno y varios equipos comienzan a conformar lo que será el plantel de cara a la siguiente temporada, uno de ellos es Unión Española. El conjunto que hace de local en Santa Laura dio a conocer una importante información acerca de uno de sus jugadores históricos del club.

Y es que el arquero Diego "Mono" Sánchez no seguirá perteneciendo al cuadro hispano para el Campeonato Nacional 2022, así lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde dejó un mensaje de agradecimientos a los hinchas por su apoyo durante su estadía en el club y agregó que se le dijeron cosas injustas por parte de los directivos.

"Llegó el día que jamás pensé que iba a llegar. Hoy después de ocho años con una tristeza tremenda me despido de este club que me ha dado las alegrías más grandes e importantes en mi vida y en el fútbol", comenzó diciendo el Mono.

"Quisiera decir tantas cosas que la verdad no me puedo ordenar con tantos recuerdos, tantos llantos, tantas alegrías, tantas derrotas y tantas victorias que pasé durante estos ocho años que pertenecí a este hermoso club", agregó.

"Me voy con la frente en alto y por la puerta ancha habiendo logrado campeonatos y récord, me voy tranquilo de que di hasta lo que no podía dar, no me importaron las recomendaciones médicas siempre tuve en mente jugar todos los partidos sea como sea, tal vez me trajo problemas pero soy así y a Unión Española nunca le quise fallar", complementó.

"No puedo negar que también me voy con sensaciones raras, sensaciones que prefiero callar, muchas veces se me apuntó a mi como la "manzana podrida" o como el "cáncer" de Unión Española y eso duele (porque yo no era), los que me conocen o pasaron por unión jamás podrían decir algo así, pero en fin me voy firme y agradecido por todas las historias escritas en este bello club".

Cabe recordar que Sánchez no disputó los últimos compromisos del Campeonato Nacional, luego de perder la titularidad en manos de Miguel Pinto, tras una decisión técnica del entrenador César Bravo y durante la temporada tuvo una grave situación extrafutbolística, siendo arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, por la cual tuvo que salir a pedir disculpas públicas.