El mercado de pases ha estado bien movido en el norte del país, siendo Cobreloa uno de los cuadros más activos en esta materia. El cuadro loíno quiere dejar atrás la pésima temporada 2021 en donde casi se van a la tercera categoría del fútbol chileno y se refuerza en grandes números para el 2022.

A los anuncios de Miguel Escalona, Rodolfo González, Matías Ballini, Matías Cano, Carlos Sepúlveda y Juan Carlos Soto, hoy se sumó el de Bastián San Juan que llega al equipo zorro con la intención de dejar al equipo en Primera División el próximo año.

El central llega proveniente de Magallanes, en donde estuvo en la temporada 2021. Antes de eso, defendió los colores de Everton de Viña del Mar y O’Higgins, club en donde se formó, debutó y estuvo ocho años antes de su salida a los ruleteros.

Cobreloa, que para la próxima temporada será dirigido por el ex Santiago Wanderers, Emiliano Astorga, no ha podido retornar a la máxima categoría del fútbol chileno desde que bajó el 2015. De ahí en más, ha tenido que combatir con la irregularidad y un nivel de juego que no se asemeja a lo que mostraba en años anteriores.

De la mano de Astorga, en el norte se ilusionan con poder volver a la primera división con un técnico que aporta seriedad y trabajo. Además, como aliciente, Cobreloa tiene una buena cantera para echar mano, toda vez que la Sub 21 llegó a la final eliminando a Colo Colo en semifinales y perdiendo con la Universidad de Concepción, por lo que material joven hay de sobra en los zorros del desierto.