Colo Colo pone todas sus miradas para lo que será la temporada 2023 y por esto, uno de los grandes temas hoy por hoy que se plantea dentro de la directiva del ‘Popular’, es terminar de confeccionar su plantilla para el año próximo, en la que los ‘Albos’ siguen al tanto de lo que es el mercado de pases, pero también comienzan a zanjar salidas de algunos de sus jugadores.

Uno de los jugadores que aún no conoce que será de su futuro para la temporada próxima es el delantero Cristián Zavala, quien en su primer periplo por el reciente campeón del fútbol chileno no fue el que él esperaba, ya que no sumó muchos minutos, algo que no lo dejó muy satisfecho.

Por esto, la continuidad del atacante de 23 años en Colo Colo hoy en día es una completa interrogante y en las últimas semanas, desde México se habrían interesado por el jugador, algo que con los días comenzó a diluirse, pero nuevos clubes salieron al acecho para poder quedarse con los servicios de Zavala, a quien le restan dos años de contrato con los ‘Albos’.

Según informó el medio partidario a Curicó Unido ‘MCU Pura Pasión’, el conjunto ‘Tortero’ estaría bastante interesado en poder contar con Cristián Zavala para la temporada 2023 y esta posibilidad, estaría tentando al jugador y en la que señalan que en los próximos días podría haber novedades al respecto.

Zavala podría cambiar de aires para el 2023 | Foto: Agencia Uno

“Yo creo que llega, lo que yo tengo entendido que Curicó Unido conversó con Gustavo Quinteros, el técnico dio la venia para salir de Colo Colo y que venga a Curicó, porque hay una buena relación con el scouting de Curicó Unido”, partieron señalando en el citado medio.

Profundizando en aquello, desde MCU Pura pasión señalaron que los directivos del conjunto ‘Albirrojo’ ya conversaron tanto con el jugador como con su representante y ambos habrían quedado satisfecho con esta junta, en la que solo restaría lo económico para poder zanjar un posible acuerdo.

“Indicaron que conversaran con el jugador y el representante, hablaron con Cristián Zavala, él quiere venir a Curicó y su representante también ve con buenos ojos que venga a Curicó, hay un acercamiento en la renta y en los servicios que recibe en Colo Colo, Curicó tiene que hacer esfuerzos para contar con el jugador”, declararon.

Finalmente, desde el medio ya señalado lanzaron una bomba, en la que los ‘Curicanos’ no correrían solos por querer contar con la ficha de Cristián Zavala, ya que un poderoso club boliviano también se interesó en el jugador, aunque al delantero la opción del fútbol altiplánico no le seduciría en demasía.

“Curicó tiene que hacer un esfuerzo si quiere contar con el jugador. Pero, a última hora apareció una oferta del fútbol boliviano, específicamente del Bolívar. El jugador no quiere ir a Bolivia. Colo Colo quiere plata por su préstamo, son entre 70 y 80 mil dólares lo que están pidiendo, quizás con Curicó podría hacer una consideración. Pero Zavala quiere ir a Curicó y Curicó haría el esfuerzo”, cerró.