Los árbitros del fútbol chileno no están contentos, e incluso, han realizado acusaciones a la actual comisión de árbitros presidida por Javier Castrilli. El ex silbante el día lunes 4 de abril comunicó el despido de 11 árbitros, entre ellos Julio Bascuñán y cuatro profesionales que dirigirán en la Copa Libertadores esta semana.

Pablo Milad entregó un apoyo total a Castrilli en su cargo como jefe de la comisión de árbitros: "El respaldo es 100% desde la ANFP, por algo lo trajimos. Lo que no gustó de él es que empezó a sacar el nepotismo, los amiguitos, árbitros que no rendían y que tenían una mala actuación. Eso molestó de él".

También tuvo palabras para los comunicados del gremio arbitral: "El problema es que nadie ha tomado la cabeza de un directorio que no existe y que tienen que elegir para establecerse como sindicato. Aquí las cartas de amenaza las manda cualquiera y nadie las firma. Quiero que alguien dé la cara para conversar".

El directivo confirmó que el jefe de comisión no saldrá de su cargo: "Tenemos que conversar lo de los despidos. Pero no podemos estar con amenazas siempre. Si no les gusta el jefe conversémoslo, lleguemos a un acuerdo. No van a hacer un paro porque no les gusta el jefe y sacaron sus amigos. Castrilli sigue sí o sí"

Según el dirigente tuvo conversaciones con los árbitros y quedaron de hablar al regreso de su viaje, sin embargo los acusa de no respetar lo que habían acordado verbalmente: "Faltaron a la palabra, no quisieron arreglar las cosas en casa y han salido a dar declaraciones en la prensa. Eso no lo acepto. Yo no lo acepto, porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra. Por lo mismo, el directorio se reunió y aceptó la petición de Castrilli del despido de once árbitros".

Por último se puso en el escenario de una paralización: "Tenemos un plan B para reaccionar al paro de los árbitros. Puede ser que vengan árbitros extranjeros. Ya hablé con la Conmebol y presenté la situación en la que estamos".